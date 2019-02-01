Центральная Европа всегда теряет при конфликте Запада и Востока - глава МИД Венгрии

Страны Центральной Европы всегда остаются в проигрыше при конфликте Запада и Востока, заявил в пятницу глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
"Четкий урок заключается в том, что каждый раз, когда между Западом и Востоком конфликт, мы, жители Центральной Европы, теряем", - приводят слова П.Сийярто, сказанные им по поводу ситуации вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
По словам П.Сийярто, Венгрия может только надеется на установление прагматичных отношений между странами.
"Я не думаю, что у нас, венгров, большие возможности в (урегулировании - ИФ) этой проблемы. Мы лишь можем рассчитывать на выстраивание более прагматичного сотрудничества между Востоком и Западом", - сказал он.
20 октября 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о намерении выйти из ДРСМД в связи с тем, что российская сторона якобы нарушает положения договора, производя ракеты 9М729.
4 декабря госсекретарь США Майк Помпео выдвинул ультиматум России с требованием за 60 дней уничтожить или модифицировать ракету 9М729. Ультиматум истекает 2 февраля, после чего США, как заявил М.Помпео, приостановят участие в ДРСМД, если Россия не выполнит требование Вашингтона.
Ранее Минобороны России провело в подмосковном парке "Патриот" брифинг, на котором иностранным военным атташе и журналистам продемонстрировали ракету. В ходе брифинга российские военные в очередной раз заявили, что Россия "привержена безусловному выполнению Договора о РСМД".
Крылатая ракета 9М729 является модернизированным вариантом ракеты 9М728, которая входит в состав комплекса "Искандер-М".
Урегулирование карабахского конфликта откроет для населения Армении большие экономические возможности - МИД Азербайджана
Территориальная целостность Азербайджана не является предметом переговоров – Президент Алиев
Нефть ускорила рост в пятницу и вышла в плюс с начала недели, Brent торгуется у $62 за баррель
Просроченные кредиты банков и НБКО на начало 2019г превышают 12% - ЦБ
Долларизация по банковским вкладам населения в Азербайджане за 2018г снизилась до 62,5% - ЦБ
Президент Алиев вручил медали «За храбрость» братьям Шириновым, вызволившим в Украине семью из горящего автомобиля
Минсельхоз получит свыше 14 млн манатов на строительство нового корпуса Аграрного университета
Неизвестную рукопись XIII века о короле Артуре нашли в одной из британских библиотек
Азербайджан до 2024г вложит более $10 млрд в развитие регионов - Алиев
Развитие АПК и индустриализация – приоритеты новой Госпрограммы развития регионов Азербайджана – президент Алиев
Инвестиции в развитие регионов Азербайджана в 2014-2018гг составили 27 млрд манатов
Пашинян может в чем-то рискнуть в вопросе Карабаха, но вряд ли пойдет ва-банк
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Банк ВТБ (Азербайджан) обсудил сотрудничество с экспортерами в РФ
ВТБ (Азербайджан) нарастил депозитный портфель на 18%
Bakcell и INNOLAND провели мероприятие для местных разработчиков
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»