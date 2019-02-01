Центральная Европа всегда теряет при конфликте Запада и Востока - глава МИД Венгрии

Страны Центральной Европы всегда остаются в проигрыше при конфликте Запада и Востока, заявил в пятницу глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

"Четкий урок заключается в том, что каждый раз, когда между Западом и Востоком конфликт, мы, жители Центральной Европы, теряем", - приводят слова П.Сийярто, сказанные им по поводу ситуации вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

По словам П.Сийярто, Венгрия может только надеется на установление прагматичных отношений между странами.

"Я не думаю, что у нас, венгров, большие возможности в (урегулировании - ИФ) этой проблемы. Мы лишь можем рассчитывать на выстраивание более прагматичного сотрудничества между Востоком и Западом", - сказал он.

20 октября 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о намерении выйти из ДРСМД в связи с тем, что российская сторона якобы нарушает положения договора, производя ракеты 9М729.

4 декабря госсекретарь США Майк Помпео выдвинул ультиматум России с требованием за 60 дней уничтожить или модифицировать ракету 9М729. Ультиматум истекает 2 февраля, после чего США, как заявил М.Помпео, приостановят участие в ДРСМД, если Россия не выполнит требование Вашингтона.

Ранее Минобороны России провело в подмосковном парке "Патриот" брифинг, на котором иностранным военным атташе и журналистам продемонстрировали ракету. В ходе брифинга российские военные в очередной раз заявили, что Россия "привержена безусловному выполнению Договора о РСМД".

Крылатая ракета 9М729 является модернизированным вариантом ракеты 9М728, которая входит в состав комплекса "Искандер-М".