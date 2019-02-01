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СНГ 01.02.2019 17:50

На спасение ДРСМД у России будет полгода, считают в Берлине

Если США выйдут из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), то у России будет полгода на то, чтобы исправить ситуацию и вернуться к выполнению положений договора, которые она нарушает, заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

По его словам, отказ США от этого договора станет действительным только через шесть месяцев после официального объявления о таком решении.

"Это значит, что останется время, чтобы Россия от нарушения договора вернулась к его выполнению", - сказал Ш.Зайберт журналистам в Берлине в пятницу.

4 декабря 2018 года госсекретарь США Майк Помпео пообещал, что США выйдут из ДРСМД в течение 60 дней, если "Россия не прекратит нарушать условия договора".

Президент США Дональд Трамп неоднократно подтверждал эти намерения Вашингтона.

Ранее телеканал CNN сообщал со ссылкой на источники из числа официальных лиц, что М.Помпео в пятницу должен официально заявить, что Соединенные Штаты приостанавливают участие в ДРСМД.

Правительство Германии считает, что ответственность за то, что договор ДРСМД перестанет действовать, лежит на России.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ДРСМД, РОССИЯ, СРОКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]