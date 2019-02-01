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Дальнее зарубежье 01.02.2019 18:11

Британские парламентарии обвинили Минобороны в недобросовестном финансовом планировании

Комитет Палаты общин по контролю за государственными расходами парламента Великобритании в пятницу обнародовал доклад, в котором эксперты выявили "дыру" в бюджете министерства обороны страны размером не менее 7 млрд фунтов стерлингов, сообщает британская газета The Guardian.

Парламентарии отмечают, что Минобороны "не в состоянии рассчитать стоимость программ в рамках плана по оснащению вооруженных сил", и в связи с этим фактический дефицит финансирования к 2028 году может вырасти до 14,8 млрд фунтов стерлингов.

В докладе подчеркивается, что Минобороны рассчитывало добиться значительных показателей экономии бюджета без "связного и надежного плана", чтобы следить за расходами.

"Мы все еще скептически смотрим на заявления министерства, что оно близко к тому, чтобы согласовать все необходимое при имеющихся у них средствах", - приводит издание выдержку из доклада.

Минобороны со своей стороны уверено, что план по оснащению вооруженных сил страны в этом году удастся выполнить в рамках выделенного бюджета.

В комитете потребовали, чтобы министерство предоставило больше информации о рисках в связи с крупными проектами, в том числе по закупкам американских истребителей F-35 и фрегатов типа 31.

"С точки зрения плохого финансового планирования Минобороны не в первый раз повторяет свои ошибки", - отмечает председатель парламентского комитета Мэг Хиллер.

"Министерство попросту не может себе позволить всего, что, по его словам, ему необходимо, и для властей недопустимо и дальше откладывать необходимые решения", - добавила она.

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Тэги: БРИТАНИЯ, МИНОБОРОНЫ, БЮДЖЕТ, ОБВИНЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]