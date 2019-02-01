Британские парламентарии обвинили Минобороны в недобросовестном финансовом планировании

Комитет Палаты общин по контролю за государственными расходами парламента Великобритании в пятницу обнародовал доклад, в котором эксперты выявили "дыру" в бюджете министерства обороны страны размером не менее 7 млрд фунтов стерлингов, сообщает британская газета The Guardian.
Парламентарии отмечают, что Минобороны "не в состоянии рассчитать стоимость программ в рамках плана по оснащению вооруженных сил", и в связи с этим фактический дефицит финансирования к 2028 году может вырасти до 14,8 млрд фунтов стерлингов.
В докладе подчеркивается, что Минобороны рассчитывало добиться значительных показателей экономии бюджета без "связного и надежного плана", чтобы следить за расходами.
"Мы все еще скептически смотрим на заявления министерства, что оно близко к тому, чтобы согласовать все необходимое при имеющихся у них средствах", - приводит издание выдержку из доклада.
Минобороны со своей стороны уверено, что план по оснащению вооруженных сил страны в этом году удастся выполнить в рамках выделенного бюджета.
В комитете потребовали, чтобы министерство предоставило больше информации о рисках в связи с крупными проектами, в том числе по закупкам американских истребителей F-35 и фрегатов типа 31.
"С точки зрения плохого финансового планирования Минобороны не в первый раз повторяет свои ошибки", - отмечает председатель парламентского комитета Мэг Хиллер.
"Министерство попросту не может себе позволить всего, что, по его словам, ему необходимо, и для властей недопустимо и дальше откладывать необходимые решения", - добавила она.
Урегулирование карабахского конфликта откроет для населения Армении большие экономические возможности - МИД Азербайджана
Территориальная целостность Азербайджана не является предметом переговоров – Президент Алиев
Нефть ускорила рост в пятницу и вышла в плюс с начала недели, Brent торгуется у $62 за баррель
Просроченные кредиты банков и НБКО на начало 2019г превышают 12% - ЦБ
Долларизация по банковским вкладам населения в Азербайджане за 2018г снизилась до 62,5% - ЦБ
Президент Алиев вручил медали «За храбрость» братьям Шириновым, вызволившим в Украине семью из горящего автомобиля
Минсельхоз получит свыше 14 млн манатов на строительство нового корпуса Аграрного университета
Неизвестную рукопись XIII века о короле Артуре нашли в одной из британских библиотек
Азербайджан до 2024г вложит более $10 млрд в развитие регионов - Алиев
Развитие АПК и индустриализация – приоритеты новой Госпрограммы развития регионов Азербайджана – президент Алиев
Инвестиции в развитие регионов Азербайджана в 2014-2018гг составили 27 млрд манатов
Пашинян может в чем-то рискнуть в вопросе Карабаха, но вряд ли пойдет ва-банк
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Банк ВТБ (Азербайджан) обсудил сотрудничество с экспортерами в РФ
ВТБ (Азербайджан) нарастил депозитный портфель на 18%
Bakcell и INNOLAND провели мероприятие для местных разработчиков
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»