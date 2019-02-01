В Киргизии около 100 осужденных по обвинениям в терроризме переведут в одну колонию под Бишкеком - ГСИН

В Киргизии около 100 человек, отбывающих наказание по обвинениям в терроризме и экстремизме, переведут из нескольких пенитенциарных учреждений в отдельный корпус на территории колонии №27, расположенной недалеко от Бишкека, сообщили в пятницу "Интерфаксу" в пресс-службе Госслужбы исполнения наказания (ГСИН) страны.
"В исправительной колонии №27 введен в эксплуатацию спецкорпус камерного типа для содержания осужденных за терроризм и религиозный экстремизм, что сделано в целях противодействия распространения идеологии религиозного экстремизма и терроризма среди осужденных, в соответствие с требованиями законодательства Киргизии", - сказал представитель ведомства.
"Совместное содержание осужденных за терроризм и религиозный экстремизм с общим контингентом является одним из источников, влияющих на радикализацию других заключенных, поэтому все они будут содержаться камерных условиях и отдельно от общего контингента", - приводит пресс-служба слова председателя ГСИН Киргизии Таалайбека Жапарова.
По его словам, в ближайшее время в колонию №27 переведут около 100 заключенных, которые будут содержаться в камерах по два-четыре человека.
Т.Жапаров добавил, что всего в Киргизии за экстремизм и терроризм осуждены и отбывают наказание около 550 человек. Для их содержания, кроме отдельного корпуса в колонии под Бишкеком, в четырех колониях в Чуйской области реконструировали локальные участки для отдельного камерного содержания, еще один отдельный корпус строится в колонии в Чуйской области в селе Беловодском.
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