Премьер Грузии заявил, что страну ждет еще много реформ на пути евроинтеграции

Грузия продолжит реформы на пути интеграции с Евросоюзом, заявил глава грузинского правительства Мамука Бахтадзе на брифинге в пятницу.

"У нас нет иллюзий, что все уже сделано. У нас есть успехи и прописанный план действий, которому следуем при помощи наших партнеров. Впереди много еще нереализованных реформ, которые должны укрепить наши успехи", - сказал премьер-министр Грузии.

Вместе с тем он отметил, что в Тбилиси позитивно восприняли доклад Евросоюза, в котором говорится, что Грузия добилась прогресса в осуществлении реформ, а также выполнении обязательств по соглашению об ассоциации с ЕС.

В докладе Евросоюза отмечается, что "в 2018 году Грузия подтвердила свою твердую приверженность политической ассоциации и экономической интеграции с ЕС, а также существенный прогресс в выполнении своих обязательств по соглашению об ассоциации".

"Это важный документ и послание, что Грузия очень твердо стоит на пути интеграции с Евросоюзом", - сказал М.Бахтадзе.