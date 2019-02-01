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Регион 01.02.2019 19:02

Премьер Грузии заявил, что страну ждет еще много реформ на пути евроинтеграции

Грузия продолжит реформы на пути интеграции с Евросоюзом, заявил глава грузинского правительства Мамука Бахтадзе на брифинге в пятницу.

"У нас нет иллюзий, что все уже сделано. У нас есть успехи и прописанный план действий, которому следуем при помощи наших партнеров. Впереди много еще нереализованных реформ, которые должны укрепить наши успехи", - сказал премьер-министр Грузии.

Вместе с тем он отметил, что в Тбилиси позитивно восприняли доклад Евросоюза, в котором говорится, что Грузия добилась прогресса в осуществлении реформ, а также выполнении обязательств по соглашению об ассоциации с ЕС.

В докладе Евросоюза отмечается, что "в 2018 году Грузия подтвердила свою твердую приверженность политической ассоциации и экономической интеграции с ЕС, а также существенный прогресс в выполнении своих обязательств по соглашению об ассоциации".

"Это важный документ и послание, что Грузия очень твердо стоит на пути интеграции с Евросоюзом", - сказал М.Бахтадзе.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГРУЗИЯ, ПРЕМЬЕР, ЕС, ИНТЕГРАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]