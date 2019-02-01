Азербайджан заинтересован в расширении сотрудничества с регионами России – Алиев

Азербайджан и Карачаево-Черкесией имеют хорошие возможности для экономического сотрудничества, считает глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов.

«Азербайджан и Карачаево-Черкесия имеют хорошие возможности и взаимный интерес для экономического сотрудничества», - сказал Р.Темрезов в пятницу в Баку во время приема у президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Он также отметил роль межрегионального сотрудничества в развитии отношений между Азербайджаном и Россией.

В свою очередь, президент Азербайджана также подчеркнул, что сотрудничество с отдельными регионами России, в том числе с Северным Кавказом, внесло свой вклад в развитие азербайджано-российских отношений.

И.Алиев также отметил значимую роль в развитии двухсторонних отношений IX Азербайджано-российского регионального форума, в работе которого приняли участие президенты Азербайджана и РФ.

Как сообщалось ранее, делегация Карачаево-Черкесской Республики РФ прибыла 1 февраля с деловым визитов в Азербайджан.

Во время визита планируется обсудить нынешнее состояние экономических отношений между Азербайджаном и Карачаево-Черкесией и возможности их расширения. Российская делегация также посетит ряд предприятий, где ознакомится с процессом производства и производимой продукцией.

Б.Рустамбеков