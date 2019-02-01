Цены на нефть слабо меняются, Brent торгуется у $60,85 за баррель

Нефть эталонных марок слабо меняется в цене в ходе торгов в пятницу после резкого подъема по итогам января, инвесторы оценивают статданные из Китая и итоги очередного раунда торговых переговоров США и КНР.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:34 поднялась на 1 цент (0,02%), до $60,85 за баррель.

Контракт на WTI с поставкой в марте на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени опустился на 3 цента (0,06%) - до $53,76 за баррель.

Brent завершила январь ростом на 15%, WTI - на 18%.

Негативным фактором для нефтяного рынка в пятницу стали статданные из Китая, указавшие на то, что промышленный индекс менеджеров закупок (PMI) страны в январе был ниже 50 пунктов (границы между ростом и снижением деловой активности) второй месяц подряд.

Тем временем поздно вечером накануне президент США Дональд Трамп заявил, что, несмотря на сближение позиций Пекина и Вашингтона в ходе очередного раунда торговых переговоров, заключение полноценного соглашения откладывается до его личной встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. Д.Трамп рассчитывает, что соглашение будет достигнуто до начала марта, когда Вашингтон угрожает ввести повышенные пошлины на китайские товары на сумму в $200 млрд.

"Китайские данные усилили опасения замедления роста экономики и спроса на топливо в стране, - говорит аналитик сырьевого рынка в HI Investment & Futures Уилл Юн. - Тем временем переговоры в Вашингтоне завершились без четких решений".