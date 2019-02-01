Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9452 RUR   0.026 GBR   2.2259 TRY   0.3275

Цена на нефть

    $/bbl WTI 53.79 -0.44 Brent 61.89 0.24

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 3 Фев 4 Фев

ТЭК 01.02.2019 16:03

Цены на нефть слабо меняются, Brent торгуется у $60,85 за баррель

Нефть эталонных марок слабо меняется в цене в ходе торгов в пятницу после резкого подъема по итогам января, инвесторы оценивают статданные из Китая и итоги очередного раунда торговых переговоров США и КНР.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:34 поднялась на 1 цент (0,02%), до $60,85 за баррель.

Контракт на WTI с поставкой в марте на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени опустился на 3 цента (0,06%) - до $53,76 за баррель.

Brent завершила январь ростом на 15%, WTI - на 18%.

Негативным фактором для нефтяного рынка в пятницу стали статданные из Китая, указавшие на то, что промышленный индекс менеджеров закупок (PMI) страны в январе был ниже 50 пунктов (границы между ростом и снижением деловой активности) второй месяц подряд.

Тем временем поздно вечером накануне президент США Дональд Трамп заявил, что, несмотря на сближение позиций Пекина и Вашингтона в ходе очередного раунда торговых переговоров, заключение полноценного соглашения откладывается до его личной встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. Д.Трамп рассчитывает, что соглашение будет достигнуто до начала марта, когда Вашингтон угрожает ввести повышенные пошлины на китайские товары на сумму в $200 млрд.

"Китайские данные усилили опасения замедления роста экономики и спроса на топливо в стране, - говорит аналитик сырьевого рынка в HI Investment & Futures Уилл Юн. - Тем временем переговоры в Вашингтоне завершились без четких решений".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ДЕНЬ


Похожие новости


Нефть ускорила рост в пятницу и вышла в плюс с начала недели, Brent торгуется у $62 за баррель Нефть сдержанно дорожает, Brent поднялась до $60,92 за баррель Нефть ускорила рост, цена WTI впервые с ноября превысила $55 за баррель Цены на нефть слабо меняются в четверг, WTI завершает январь рекордным ростом в истории Нефть продолжает подъем, Brent у $62,2, ее прирост за январь будет максимальным с 2016г Цены на нефть ускорили рост на данных о запасах в США, Brent на уровне $62,21 за баррель

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]