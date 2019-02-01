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ТЭК 01.02.2019 16:04

Объемы балансовых поставок нефти в Белоруссию будут учитывать все виды транспортировки, не только трубопроводные

Минэнерго России подготовило проект протокола о внесении изменений в соглашение с Белоруссией о формировании индикативных балансов поставок нефти.

Согласно поправкам, прописанные в индикативном балансе объемы поставок российской нефти в 24 млн тонн будут включать транспортировку как трубопроводами, так и "иными видами транспорта". В текущей версии соглашения индикативный баланс предполагает поставки 24 млн тонн только трубопроводным транспортом, что в теории допускает увеличение объемов поставок за счет транспорта по железной дороге.

Кроме того, Минэнерго предлагает в новом варианте протокола включать в индикативный баланс кроме нефти еще бензин, дизельное топливо и мазут. При этом в документе появится оговорка, запрещающая импорт нефти и нефтепродуктов из России в Белоруссию свыше объемов, указанных в балансе.

В сентябре прошлого года Россия заявила о намерении ограничить с четвертого квартала 2018 года беспошлинные поставки нефтепродуктов Белоруссии, мотивируя это потерями российского бюджета в связи с возможным реэкспортом нефтепродуктов с территории Белоруссии. Предполагалось допустить импорт лишь 100-300 тыс. тонн российского бензина для приграничных территорий.

Как пояснила "Интерфаксу" заместитель министра энергетики Анастасия Бондаренко, проект федерального закона о ратификации этого протокола был одобрен на правительственной комиссии 21 января. Теперь он должен быть вынесен на рассмотрение правительства, затем в Государственную Думу и Совета Федерации. После одобрения Советом Федерации федеральный закон поступает на подпись президенту РФ.

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Тэги: РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, НЕФТЬ, БАЛАНС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]