Азербайджан хочет выстроить с ЕС равноправное сотрудничество - МИД

Замминистра иностранных дел Азербайджана Махмуд Мамедгулиев считает подписание нового соглашения о стратегическом партнерстве с Европейским союзом основным вопросом повести сотрудничества между Баку и Брюсселем.
«Одно из приоритетных направлений внешней политики Азербайджана – выстроить равноправное сотрудничество с ЕС. Минувший год был очень продуктивным с точки зрения определения нашей повестки. Главный вопрос сегодняшнего сотрудничества - это подписание нового соглашения», - сказал М.Мамедгулиев в пятницу в Баку на мероприятии, посвященном председательству Румынии в Совете ЕС.
По его словам, важную роль в отношениях Азербайджан-ЕС играют вопросы энергобезопасности Европы. «Мы придаем этому большое значение. Мы реализуем крупные энергетические проекты – строительство газопроводов TAP, TANAP. В 2020 году наш газ начнет поступать в Италию. Наши проекты изменят энергетическую карту всего мира», - подчеркнул он.
М.Мамедгулиев отметил, что Азербайджан также является инициатором и участником сразу нескольких крупных транспортно-логистических проектов, которые позволят связать Европу с Азией.
14 ноября 2016 года Совет ЕС утвердил предоставление Европейской комиссии и высокому представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности мандата на ведение переговоров по новому соглашению с Азербайджаном. Новое соглашение должно заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года.
Переговоры по новому соглашению стартовали 7 февраля 2017 года.
Азербайджан и ЕС 11 июля 2018 года подписали документ о Приоритетах партнерства.
Ранее глава представительства ЕС в Баку Кестутис Янкаускас заявил, что Азербайджан и ЕС намерены до мая 2019 года согласовать проект нового соглашения о стратегическом партнерстве.
Ф.Исазаде
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»