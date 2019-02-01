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Социум 01.02.2019 16:15

Первый вице-президент Азербайджана открыла детсад для детей полицейских роты быстрого реагирования

Первый вице-президент Азербайджана, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева открыла в пятницу в Хатаинском районе Баку детский сад №6 Министерства внутренних дел, сообщают официальные СМИ.

Министр внутренних дел Рамиль Усубов информировал первого вице-президента о том, что в детском саду, строительство которого началось в декабре 2017 года, будут действовать четыре азербайджаноязычные и три русскоязычные группы, в которых будут воспитываться, в основном, дети полицейских роты быстрого реагирования.

140 детей 1,5-5-летнего возраста будут также обучаться английскому языку.

Р.Бабаев

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Тэги: ВИЦЕ/ПРЕЗИДЕНТ, ДЕТСАД, МВД

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]