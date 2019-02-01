Первый вице-президент Азербайджана открыла детсад для детей полицейских роты быстрого реагирования

Первый вице-президент Азербайджана, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева открыла в пятницу в Хатаинском районе Баку детский сад №6 Министерства внутренних дел, сообщают официальные СМИ.
Министр внутренних дел Рамиль Усубов информировал первого вице-президента о том, что в детском саду, строительство которого началось в декабре 2017 года, будут действовать четыре азербайджаноязычные и три русскоязычные группы, в которых будут воспитываться, в основном, дети полицейских роты быстрого реагирования.
140 детей 1,5-5-летнего возраста будут также обучаться английскому языку.
Р.Бабаев
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»