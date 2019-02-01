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Дальнее зарубежье 01.02.2019 20:03

ЕС может сохранить безвизовый режим для британцев даже при "жестком сценарии" Brexit - СМИ

Послы ЕС в пятницу согласились, что подданные Великобритании должны иметь возможность въезжать на территорию ЕС без оформления виз даже в том случае, если Brexit будет реализован без сделки между Брюсселем и Лондоном, сообщает британский телеканал Sky News.

Согласно предложению послов, каждый житель Британии сможет проводить на территории стран ЕС не более 90 дней каждые полгода.

Данное решение будет направлено в Европейский парламент, который уже одобрил законопроект, позволяющий британцам безвизовый въезд даже без сделки по Brexit.

В Британии приветствовали данное решение, однако раскритиковали текст законопроекта, в котором Гибралтар называется "колонией британской короны".

"Положения ЕС о безвизовом въезде в Шенгенскую зону и за ее пределы охватывают Гибралтар... Гибралтар при этом не является колонией, и совершенно неуместно его так называть", - приводит телеканал слова представителя британского правительства.

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Тэги: ЕС, БРИТАНИЯ, ВИЗЫ, BREXIT


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]