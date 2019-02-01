Послы ЕС в пятницу согласились, что подданные Великобритании должны иметь возможность въезжать на территорию ЕС без оформления виз даже в том случае, если Brexit будет реализован без сделки между Брюсселем и Лондоном, сообщает британский телеканал Sky News.

Согласно предложению послов, каждый житель Британии сможет проводить на территории стран ЕС не более 90 дней каждые полгода.

Данное решение будет направлено в Европейский парламент, который уже одобрил законопроект, позволяющий британцам безвизовый въезд даже без сделки по Brexit.

В Британии приветствовали данное решение, однако раскритиковали текст законопроекта, в котором Гибралтар называется "колонией британской короны".

"Положения ЕС о безвизовом въезде в Шенгенскую зону и за ее пределы охватывают Гибралтар... Гибралтар при этом не является колонией, и совершенно неуместно его так называть", - приводит телеканал слова представителя британского правительства.