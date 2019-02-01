Azerkosmos прогнозирует в 2019г доход от коммерческой эксплуатации Azerspace-2 в размере $16,5 млн

ОАО “Azerkosmos» рассчитывает в 2019 году получить от коммерческой эксплуатации телекоммуникационного спутника «Azerspace-2» доход в размере $16,5 млн, говорится в сообщении общества.

«Коммерческая деятельность спутника Azerspace-2 началась с сегодняшнего дня. Доходы Azerkosmos от использования емкостей Azerspace-2 в 2019 году прогнозируются на уровне $16,5 млн», - отмечается в информации.

По данным Azerkosmos, спутник Azerspace-2 охватывает страны Центральной и Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Тропической Африки. Спутник будет оказывать высококачественные телекоммуникационные услуги государственному и частному секторам стран, распложенных в зоне его охвата.

«В настоящее время по вопросу продажи емкостей спутника ведутся активные переговоры с потенциальными клиентами в странах в зоне действия Azerspace-2. При этом, с рядом компаний США, Пакистана и других стран уже достигнуты предварительные договоренности по использованию услуг спутника», - подчеркивается в информации.

Азербайджан в сентябре 2018 года с космодрома Куру запустил на орбиту телекоммуникационный спутник «Azerspace-2». Спутник будет эксплуатироваться 20 лет. Коммерческие доходы от эксплуатации «Azerspace-2» прогнозируются в объеме $400 млн.

Новый спутник позволит расширить спектр услуг, оказываемых Azerkosmos, географию деятельности общества, а также станет резервом на орбите для спутника «Azerspace-1».

ОАО «Azerkosmos» создано в 2010 году. В функции общества входит вывод на орбиту спутников, оказание телекоммуникационных услуг, проведения отбора страховых компаний для получения услуг, налаживание сотрудничества с космическими (спутниковыми) операторами, проведение различных исследований в этом направлении.

Н.Аббасова