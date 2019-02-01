Евразийский межправсовет проведет следующее заседание в Ереване - глава коллегии ЕЭК

Следующее заседание Евразийского межправительственного совета состоится в конце апреля - начале мая в Ереване, заявил глава коллегии Евразийской экономической коллегии Тигран Саркисян.

"Мы договорились, что следующее заседание межправсовета мы проведем в конце апреля - начале мая в Ереване", - сказал он в пятницу на заседании Евразийского межправсовета в Алматы.