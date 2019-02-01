Встреча глав МИД Азербайджана, Грузии, Туркменистана и Румынии по проекту международного транспортного маршрута "Каспийское море – Черное море" (МТК-КМЧМ) состоится 4 марта 2019 года в Бухаресте.

«4 марта в Бухаресте состоится первая встреча на уровне глав МИД Азербайджана, Грузии, Туркменистана и Румынии пройдет встреча для обсуждения транспортного коридора Каспийское море – Черное море», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в посольстве Румынии в Баку.

В посольстве отметили, что официальное приглашение для участия во встрече направлено главе МИД Азербайджана Эльмару Мамедъярову.

Инициатором создания нового транспортного маршрута являются Румыния и Туркменистан. Новый транспортный маршрут создается на базе Транскаспийского и Лазуритового коридоров.

Ф.Исазаде