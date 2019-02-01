Встреча глав МИД Азербайджана, Грузии, Туркменистана и Румынии по проекту международного транспортного маршрута "Каспийское море – Черное море" (МТК-КМЧМ) состоится 4 марта 2019 года в Бухаресте.
«4 марта в Бухаресте состоится первая встреча на уровне глав МИД Азербайджана, Грузии, Туркменистана и Румынии пройдет встреча для обсуждения транспортного коридора Каспийское море – Черное море», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в посольстве Румынии в Баку.
В посольстве отметили, что официальное приглашение для участия во встрече направлено главе МИД Азербайджана Эльмару Мамедъярову.
Инициатором создания нового транспортного маршрута являются Румыния и Туркменистан. Новый транспортный маршрут создается на базе Транскаспийского и Лазуритового коридоров.
Ф.Исазаде
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»