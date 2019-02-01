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Транспорт и связь 01.02.2019 16:41

Главы МИД Азербайджана, Грузии, Туркменистана и Румынии в марте обсудят новый МТК "Каспийское море – Черное море"

Встреча глав МИД Азербайджана, Грузии, Туркменистана и Румынии по проекту международного транспортного маршрута "Каспийское море – Черное море" (МТК-КМЧМ) состоится 4 марта 2019 года в Бухаресте.

«4 марта в Бухаресте состоится первая встреча на уровне глав МИД Азербайджана, Грузии, Туркменистана и Румынии пройдет встреча для обсуждения транспортного коридора Каспийское море – Черное море», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в посольстве Румынии в Баку.

В посольстве отметили, что официальное приглашение для участия во встрече направлено главе МИД Азербайджана Эльмару Мамедъярову.

Инициатором создания нового транспортного маршрута являются Румыния и Туркменистан. Новый транспортный маршрут создается на базе Транскаспийского и Лазуритового коридоров.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ГРУЗИЯ, ТУРКМЕНИСТАН, РУМЫНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]