Карабахское урегулирование потребует времени - Меркель

Процесс карабахского урегулирования потребует времени, с тем, чтобы были удовлетворены все стороны конфликта, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

"Предстоит долгий путь. Не может быть так, чтобы только одна сторона была удовлетворена. Необходимо использовать возможности Минской группы ОБСЕ", - сказала А.Меркель на совместной пресс-конференции с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Берлине в пятницу.