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Карабахский конфликт 01.02.2019 16:45

Карабахское урегулирование потребует времени - Меркель

Процесс карабахского урегулирования потребует времени, с тем, чтобы были удовлетворены все стороны конфликта, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

"Предстоит долгий путь. Не может быть так, чтобы только одна сторона была удовлетворена. Необходимо использовать возможности Минской группы ОБСЕ", - сказала А.Меркель на совместной пресс-конференции с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Берлине в пятницу.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, АРМЕНИЯ, КАРАБАХ, МЕРКЕЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]