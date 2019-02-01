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Дальнее зарубежье 01.02.2019 20:14

В ЕС не исключают возможность расширения санкций против Венесуэлы - Могерини

Министры иностранных дел ЕС могут обсудить возможность расширения санкций против Венесуэлы, сообщила в пятницу глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

"Точечные санкции ЕС против Венесуэлы были введены в прошлом году. Они нацелены на отдельных людей, которые несут ответственность за воспрепятствование демократическому волеизъявлению народа. Насколько я знаю, эти санкции единогласным решением были пару недель назад продлены на один год", - сказала Ф.Могерини на пресс-конференции после встречи министров иностранных дел стран ЕС.

Она подчеркнула, что эти санкции не направлены против народа Венесуэлы. По ее словам "они связаны с запретом на въезд и заморозкой счетов".

"Министры не исключили возможность дискуссий о введении аналогичных точечных санкций в отношении лиц, несущих ответственность за подавление демократии в стране", - сказала она.

Ранее лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо призвал Европейский союз к ужесточению санкций в отношении Венесуэлы.

"Нам нужно больше санкций со стороны ЕС! Все больше и больше людей убивают. Более того, ясно, что режим абсолютно коррумпирован", - сказал Х.Гуайдо в интервью немецкой газете "Бильд".

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Тэги: ЕС, МОГЕРИНИ, ВЕНЕСУЭЛА, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]