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Регион 01.02.2019 16:52

Медведев просит коллег по ЕАЭС не тянуть с ратификацией торговых соглашений с КНР и Ираном

Премьер РФ Дмитрий Медведев призвал страны-члены ЕАЭС ускорить процесс ратификации ряда многосторонних соглашений, достигнутых в рамках объединения.

"Я просил бы также наших коллег ускорить ратификацию соглашения о маркировке товаров средствами идентификации в Евразийском союзе, которое заключено в прошлом году", - сказал он на заседании Евразийского межправительственного совета в Алматы.

Д.Медведев напомнил, что в 2018 году были подписаны торговые соглашения ЕАЭС с Китаем и Ираном.

"Российская Федерация ратифицировала этот документ еще в прошлом году, просили бы коллег также ускориться с внутригосударственными процедурами. Важно, чтобы эти документы заработали уже в первом полугодии", - подчеркнул премьер,

Он также отметил необходимость продолжать работу по заключению соглашений о свободной торговле с Сингапуром, Сербией, Египтом, Израилем и начать аналогичные переговоры с Индией.

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Тэги: РОССИЯ, ПРЕМЬЕР, ЕАЭС, ПРИЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]