Медведев просит коллег по ЕАЭС не тянуть с ратификацией торговых соглашений с КНР и Ираном

Премьер РФ Дмитрий Медведев призвал страны-члены ЕАЭС ускорить процесс ратификации ряда многосторонних соглашений, достигнутых в рамках объединения.

"Я просил бы также наших коллег ускорить ратификацию соглашения о маркировке товаров средствами идентификации в Евразийском союзе, которое заключено в прошлом году", - сказал он на заседании Евразийского межправительственного совета в Алматы.

Д.Медведев напомнил, что в 2018 году были подписаны торговые соглашения ЕАЭС с Китаем и Ираном.

"Российская Федерация ратифицировала этот документ еще в прошлом году, просили бы коллег также ускориться с внутригосударственными процедурами. Важно, чтобы эти документы заработали уже в первом полугодии", - подчеркнул премьер,

Он также отметил необходимость продолжать работу по заключению соглашений о свободной торговле с Сингапуром, Сербией, Египтом, Израилем и начать аналогичные переговоры с Индией.