Правление СК Ateshgah Heyat расширено до 5 человек

Состав правления азербайджанской страховой компании Ateshgah Heyat расширен до пяти человек, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в СК.
«На общем собрании страховой компании 16 января было принято решение назначить новых членов правления. Ими стали Махмуд Сафаров, Хагани Бахшалиев и Юсиф Имамвердиев. Все они долгое время работают в Ateshgah Heyat и в настоящее время занимают должности глав департаментов или управлений», - сообщили в компании.
Таким образом, состав правления Ateshgah Heyat расширился до пяти человек.
Председателем правления страховой компании является Азер Алиев, заместителем – Орхан Ширинли.
Atesgah Heyat входит в пятерку ведущих страховых компаний Азербайджана по объему собираемых премий и производимых выплат. Уставный капитал компании равен 6,5 млн манатов.
А.Мамедов
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»