Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9452 RUR   0.026 GBR   2.2259 TRY   0.3275

Цена на нефть

    $/bbl WTI 53.79 -0.44 Brent 61.89 0.24

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 3 Фев 4 Фев

Финансы 01.02.2019 16:52

Правление СК Ateshgah Heyat расширено до 5 человек

Состав правления азербайджанской страховой компании Ateshgah Heyat расширен до пяти человек, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в СК.

«На общем собрании страховой компании 16 января было принято решение назначить новых членов правления. Ими стали Махмуд Сафаров, Хагани Бахшалиев и Юсиф Имамвердиев. Все они долгое время работают в Ateshgah Heyat и в настоящее время занимают должности глав департаментов или управлений», - сообщили в компании.

Таким образом, состав правления Ateshgah Heyat расширился до пяти человек.

Председателем правления страховой компании является Азер Алиев, заместителем – Орхан Ширинли.

Atesgah Heyat входит в пятерку ведущих страховых компаний Азербайджана по объему собираемых премий и производимых выплат. Уставный капитал компании равен 6,5 млн манатов.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: СК, ПРАВЛЕНИЕ, РАСШИРЕНИЕ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]