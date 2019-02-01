Правление СК Ateshgah Heyat расширено до 5 человек

Состав правления азербайджанской страховой компании Ateshgah Heyat расширен до пяти человек, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в СК.

«На общем собрании страховой компании 16 января было принято решение назначить новых членов правления. Ими стали Махмуд Сафаров, Хагани Бахшалиев и Юсиф Имамвердиев. Все они долгое время работают в Ateshgah Heyat и в настоящее время занимают должности глав департаментов или управлений», - сообщили в компании.

Таким образом, состав правления Ateshgah Heyat расширился до пяти человек.

Председателем правления страховой компании является Азер Алиев, заместителем – Орхан Ширинли.

Atesgah Heyat входит в пятерку ведущих страховых компаний Азербайджана по объему собираемых премий и производимых выплат. Уставный капитал компании равен 6,5 млн манатов.

А.Мамедов