Эттингер представит ЕС в заседании Консультативного совета ЮГК 20 февраля в Баку

Еврокомиссар по вопросам бюджета и человеческих ресурсов Гюнтер Эттингер посетит Баку для участия 20 февраля в пятом заседании Консультативного совета (КС) по проекту создания «Южного газового коридора» (ЮГК), сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» глава представительства ЕС в Баку Кестутис Янкаускас.
«ЕС на пятом заседании КС по ЮГК будет представлять Еврокомиссар по вопросам бюджета и человеческих ресурсов Гюнтер Эттингер», - сказал К.Янкаускас.
На предыдущих заседаниях КС по Южному газовому коридору в Баку от ЕС принимал участие заместитель председателя Еврокомиссии по Энергетическому союзу Марош Шефчович. Однако М.Шефчович с 1 февраля по 17 марта 2019 года находится в неоплачиваемом отпуске в связи с участием в качестве кандидата в президентских выборах в Словакии.
Как сообщалось, на заседании 20 февраля планируется участие представителей стран и компанией, вовлеченных в реализацию проекта «ЮГК» и ряда международных организаций.
Первое заседание КС по ЮГК состоялось в Баку 12 февраля 2015 года, второе – 29 февраля 2016 года в Баку, третье – 23 февраля 2017 года, четвертое – 15 февраля 2018 года.
Проект «Южного газового коридора» предусматривает создание трубопроводной инфраструктуры для транспортировки в Европу через Турцию азербайджанского газа, добываемого в рамках Стадии-2 разработки месторождения Шах-Дениз.
Основными компонентами проекта являются: Стадия-2 проекта Шах-Дениз, расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Транс-Анатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Транс Адриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и Адриатическое море на юг Италии.
Общая стоимость проекта ЮГК составляет $41,5 млрд.
Поставки азербайджанского газа в Европу ожидаются в начале 2020 года в объеме 10 млрд кубометров. Кроме того, 6 млрд кубометров азербайджанского газа будет поставляться в западные регионы Турции. Поставки в Турцию начались летом 2018 года.
Ф.Исазаде, Н.Аббасова
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