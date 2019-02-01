Эттингер представит ЕС в заседании Консультативного совета ЮГК 20 февраля в Баку

Еврокомиссар по вопросам бюджета и человеческих ресурсов Гюнтер Эттингер посетит Баку для участия 20 февраля в пятом заседании Консультативного совета (КС) по проекту создания «Южного газового коридора» (ЮГК), сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» глава представительства ЕС в Баку Кестутис Янкаускас.

«ЕС на пятом заседании КС по ЮГК будет представлять Еврокомиссар по вопросам бюджета и человеческих ресурсов Гюнтер Эттингер», - сказал К.Янкаускас.

На предыдущих заседаниях КС по Южному газовому коридору в Баку от ЕС принимал участие заместитель председателя Еврокомиссии по Энергетическому союзу Марош Шефчович. Однако М.Шефчович с 1 февраля по 17 марта 2019 года находится в неоплачиваемом отпуске в связи с участием в качестве кандидата в президентских выборах в Словакии.

Как сообщалось, на заседании 20 февраля планируется участие представителей стран и компанией, вовлеченных в реализацию проекта «ЮГК» и ряда международных организаций.

Первое заседание КС по ЮГК состоялось в Баку 12 февраля 2015 года, второе – 29 февраля 2016 года в Баку, третье – 23 февраля 2017 года, четвертое – 15 февраля 2018 года.

Проект «Южного газового коридора» предусматривает создание трубопроводной инфраструктуры для транспортировки в Европу через Турцию азербайджанского газа, добываемого в рамках Стадии-2 разработки месторождения Шах-Дениз.

Основными компонентами проекта являются: Стадия-2 проекта Шах-Дениз, расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Транс-Анатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Транс Адриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и Адриатическое море на юг Италии.

Общая стоимость проекта ЮГК составляет $41,5 млрд.

Поставки азербайджанского газа в Европу ожидаются в начале 2020 года в объеме 10 млрд кубометров. Кроме того, 6 млрд кубометров азербайджанского газа будет поставляться в западные регионы Турции. Поставки в Турцию начались летом 2018 года.

Ф.Исазаде, Н.Аббасова