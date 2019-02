Eesti Gaas в 2018г снизил продажи природного газа на 5,5%, электроэнергии - увеличил в 1,6 раза

Эстонский энергетический концерн AS Eesti Gaas в 2018 году сократил реализацию природного газа на 5,5% по сравнению с предыдущим годом - до 416 млн кубометров, говорится в сообщении компании.

"Продажа газа находится в прямой зависимости от погодных условий. Хотя последние месяцы 2018 года были холоднее, и резко возросло потребление природного газа, все же в итоге по показателям мы уступили данным 2017 года", - отметил исполнительный директор Eesti Gaas Антс Ноот, которого цитирует пресс-служба.

Одновременно продажи компримированного газа (CNG) в минувшем году возросли до 8,2 млн кубометров против 6,5 млн кубометров в 2017 году.

"Я прогнозирую рост потребления сжатого газа и в текущем году, в первую очередь благодаря растущей информированности потребителей об этом виде топлива, высоким ценам на бензин и дизтопливо, а также расширению сети газовых заправок", - отметил А.Ноот.

Концерн также увеличил реализацию сжиженного природного газа (LNG): поставки в прошлом году превысили 16 тыс. тонн против 12,3 тыс. тонн в 2017 году, когда Eesti Gaas впервые приступил к продажам этого вида топлива.

"Мы единственные заправщики судна Megastar и продолжаем активный поиск новых клиентов, также ожидаем продолжения тенденции роста продаж LNG", - уточнил исполнительный директор.

Объем продаж электроэнергии в 2018 году увеличился на 63% - до 81,4 млн кВт.ч (в 2017 году - 49,9 млн кВт.ч). "При этом численность клиентов возросла до 10 тыс. измерительных точек", - говорится в пресс-релизе.

Eesti Gaas поставляет природный газ по трубам, в виде CNG и LNG, продает электроэнергию частным и бизнес-потребителям. У компании около 50 тыс. клиентов. В концерн входят головная компания AS Eesti Gaas, а также специализирующееся на проектировании и строительстве газопроводов предприятие AS EG Ehitus, компания по распределению газа AS Gaasivorgud, сеть газовых автозаправок. Eesti Gaas имеет по 80% в четырех фирмах, производящих солнечную энергию, осуществляет деятельность в Латвии (SIA EG Energija), Литве (UAB EG Energija), Финляндии (OY EG Energia).

Владелец Eesti Gaas - эстонская инвестиционная фирма Infortar, которой также принадлежит мажоритарная доля в судоходной компании Tallink.