Германия продолжит обсуждать с Россией способы сохранения ДРСМД - Меркель

Германия продолжит обсуждать с Россией способы сохранения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в том случае, если США все же объявят о выходе из соглашения, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.
"Мы будем ставить на то, чтобы использовать шестимесячный срок и вести другие переговоры. Нам понятно, что Россия нарушила этот договор, поэтому надо говорить с Россией. С нашей стороны мы предпримем все, чтобы сделать возможными переговоры", - сказала А.Меркель журналистам в Берлине в пятницу.
По словам А.Меркель, в случае, если к консенсусу все же прийти не удастся, то НАТО "внимательно изучит" последствия расторжения договора и "сделает дальнейшие выводы".
"Сейчас нужно держать окно для переговоров открытым", - указала она.
Ранее официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт сообщил, что если США выйдут из ДРСМД, то у России будет полгода на то, чтобы исправить ситуацию и вернуться к выполнению положений договора, которые она нарушает. По его словам, отказ США от этого договора станет действительным только через шесть месяцев после официального объявления о таком решении.
4 декабря 2018 года госсекретарь США Майк Помпео пообещал, что США выйдут из ДРСМД в течение 60 дней, если "Россия не прекратит нарушать условия договора".
Президент США Дональд Трамп неоднократно подтверждал эти намерения Вашингтона.
Ранее телеканал CNN сообщал со ссылкой на источники из числа официальных лиц, что М.Помпео в пятницу должен официально заявить, что Соединенные Штаты приостанавливают участие в ДРСМД.
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