Меркель возлагает надежды на новые выборы в Венесуэле

Канцлер Германии Ангела Меркель выразила надежду, что выборы в Венесуэле не приведут к внутриполитическому конфликту.

"Проведение выборов - форма проявления воли народа. Насколько они отражают волю народа, насколько свободны, скажут оппозиция и народ Венесуэлы. Надеемся, что это не может привести к конфликту", - сказала А.Меркель на совместной пресс-конференции с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Берлине в пятницу.