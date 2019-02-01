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Дальнее зарубежье 01.02.2019 17:35

Меркель возлагает надежды на новые выборы в Венесуэле

Канцлер Германии Ангела Меркель выразила надежду, что выборы в Венесуэле не приведут к внутриполитическому конфликту.

"Проведение выборов - форма проявления воли народа. Насколько они отражают волю народа, насколько свободны, скажут оппозиция и народ Венесуэлы. Надеемся, что это не может привести к конфликту", - сказала А.Меркель на совместной пресс-конференции с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Берлине в пятницу.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, МЕРКЕЛЬ, ВЕНЕСУЭЛА, ВЫБОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]