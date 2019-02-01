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СНГ 01.02.2019 20:34

Глава МИД РФ едет в Бишкек для подготовки визита Путина в Киргизию, который намечен на конец марта

Глава МИД РФ Сергей Лавров направится в Киргизию, где в рамках переговоров уделит особое внимание подготовке визита президента РФ в эту страну в конце марта, говорится в комментарии МИД РФ в преддверии визита.

"3-4 февраля по приглашению киргизской стороны министр иностранных дел Российской Федерации С.Лавров посетит с официальным визитом Бишкек, где будет принят президентом Киргизской Республики Сооронбаем Жээнбековым и проведет переговоры с министром иностранных дел Киргизской Республики Чынгызом Айдарбековым", - говорится в комментарии ведомства.

"В ходе переговоров особое внимание будет уделено теме подготовки государственного визита президента РФ В.Путина в Киргизскую Республику в конце марта с.г.", - отметили в ведомстве.

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Тэги: РОССИЯ, ЛАВРОВ, КИРГИЗИЯ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]