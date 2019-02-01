Глава МИД РФ едет в Бишкек для подготовки визита Путина в Киргизию, который намечен на конец марта

Глава МИД РФ Сергей Лавров направится в Киргизию, где в рамках переговоров уделит особое внимание подготовке визита президента РФ в эту страну в конце марта, говорится в комментарии МИД РФ в преддверии визита.

"3-4 февраля по приглашению киргизской стороны министр иностранных дел Российской Федерации С.Лавров посетит с официальным визитом Бишкек, где будет принят президентом Киргизской Республики Сооронбаем Жээнбековым и проведет переговоры с министром иностранных дел Киргизской Республики Чынгызом Айдарбековым", - говорится в комментарии ведомства.

"В ходе переговоров особое внимание будет уделено теме подготовки государственного визита президента РФ В.Путина в Киргизскую Республику в конце марта с.г.", - отметили в ведомстве.