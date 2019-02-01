Израиль рассчитывает найти замену США для финансирования силовых структур Палестинской автономии - СМИ

В Израиле обеспокоены прекращением финансирования Соединенными Штатами силовых структур Палестинской национальной администрации (ПНА), сообщают израильские СМИ.
В пятницу в США вступил в силу новый закон о борьбе с террором, позволяющий подавать иски против любых структур, получающих финансирование от США.
В связи с этим руководство ПНА объявило, что полностью отказывается от американской финансовой помощи, отмечает интернет-издание NEWSru Israel.
Оно пояснило, что большая часть выплат была прекращена администрацией Дональда Трампа в 2017-2018 годах, однако до последнего момента США продолжали перечислять средства на миссию координатора США по вопросам безопасности (USSC). Миссия была создана 14 лет назад для координации действий с силовыми структурами ПНА. Ее бюджет в размере $61 млн в год в немалой степени формировал зарплатный фонд служб безопасности автономии.
Также финансирования лишатся 10 израильско-палестинских некоммерческих организаций, в значительной степени опиравшихся на американские деньги через агентство USAID.
Как отмечает газета "Israel Hayom", прекращение финансирования координации с силовыми структурами в ПНА вызвало серьезную обеспокоенность руководства израильских служб безопасности, лоббирующих внесение изменений в американский закон. На текущий момент в Иерусалиме ищут способы сохранить финансирование или найти новые источники для него.
В интервью израильской радиостанции "Кан Бет" министр национальной инфраструктуры, энергетики и водоснабжения Израиля Юваль Штайниц заявил, что в данном случае Израиль оказался между молотом и наковальней.
"С одной стороны мы имеем подстрекательство к террору со стороны руководства Палестинской автономии, а с другой - плодотворное сотрудничество с силовыми структурами автономии по предотвращению терактов", - сказа министр.
"Нам придется что-то придумать, чтобы предотвратить ослабление силовых структур автономии", - подчеркнул он.
Урегулирование карабахского конфликта откроет для населения Армении большие экономические возможности - МИД Азербайджана
Территориальная целостность Азербайджана не является предметом переговоров – Президент Алиев
Нефть ускорила рост в пятницу и вышла в плюс с начала недели, Brent торгуется у $62 за баррель
Просроченные кредиты банков и НБКО на начало 2019г превышают 12% - ЦБ
Долларизация по банковским вкладам населения в Азербайджане за 2018г снизилась до 62,5% - ЦБ
Президент Алиев вручил медали «За храбрость» братьям Шириновым, вызволившим в Украине семью из горящего автомобиля
Минсельхоз получит свыше 14 млн манатов на строительство нового корпуса Аграрного университета
Неизвестную рукопись XIII века о короле Артуре нашли в одной из британских библиотек
Азербайджан до 2024г вложит более $10 млрд в развитие регионов - Алиев
Развитие АПК и индустриализация – приоритеты новой Госпрограммы развития регионов Азербайджана – президент Алиев
Инвестиции в развитие регионов Азербайджана в 2014-2018гг составили 27 млрд манатов
Пашинян может в чем-то рискнуть в вопросе Карабаха, но вряд ли пойдет ва-банк
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Банк ВТБ (Азербайджан) обсудил сотрудничество с экспортерами в РФ
ВТБ (Азербайджан) нарастил депозитный портфель на 18%
Bakcell и INNOLAND провели мероприятие для местных разработчиков
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»