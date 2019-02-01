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Дальнее зарубежье 01.02.2019 21:36

США приостанавливают участие в ДРСМД со 2 февраля - Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео в пятницу объявил о приостановке участия Соединенных Штатов в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности со 2 февраля (ДРСМД).

"Соединенные Штаты приостановят выполнение их обязательств в рамках ДРСМД со 2 февраля", - заявил он в ходе брифинга в Госдепе США.

Ранее в пятницу замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что выход Вашингтона из ДРСМД нанесет "мощнейший удар по пока еще существующей системе международного контроля над вооружениями и нераспространением оружия массового поражения", и что российская сторона продолжит убеждать США сохранить договор.

"Это серьезный шаг. Он означает де-факто освобождение Вашингтона от каких бы то ни было ограничений, связанных с действием договора", - сказал замминистра в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

"Если мы сохраняем в действии этот договор, мы имеем достаточную предсказуемость, достаточную степень надёжности действий и планов в этой области и с точки зрения подлетного времени тех или иных средств, и с точки зрения количества военного ресурса, которым могут располагать наши потенциальные противники. Это важный стабилизирующий фактор", - сказал С.Рябков.

Еще 20 октября 2018 года президент США Дональд Трамп заявлял о намерении вывести США из ДРСМД. Президент пояснял, что считает нужным так поступить, потому что российская сторона якобы нарушает положения этого соглашения.

4 декабря госсекретарь США Майк Помпео, выступая на пресс-конференции НАТО в Брюсселе, объявил, что в связи с нарушениями Россией условий ДРСМД США временно приостанавливают свое участие в договоре - на 60 дней.

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Тэги: США, РОССИЯ, ДРСМД, ПРИОСТАНОВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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