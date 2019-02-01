Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9452 RUR   0.026 GBR   2.2259 TRY   0.3275

Цена на нефть

    $/bbl WTI 53.79 -0.44 Brent 61.89 0.24

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 3 Фев 4 Фев

Дальнее зарубежье 01.02.2019 17:54

Невыполнение Россией ДРСМД мешает налаживанию двусторонних отношений - Помепо

Госсекретарь США Майк Помпео в пятницу заявил, что нарушение российской стороной Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) препятствует налаживанию отношений между Вашингтоном и Москвой.

"Это (невыполнение Россией ДРСМД - ИФ) перечеркивает шансы на то, чтобы двусторонние отношения двигались в лучшем направлении", - сказал М.Помпео.

"Нарушение Россией (договора - ИФ) создает риски для миллионов европейцев и американцев", - отметил он.

По его словам, нарушение Москвой положений этого договора "ставит США в невыгодное положение в военном плане".

Госсекретарь указал, что "обязанность" американской стороны - "должным образом отвечать" на такие действия России.

20 октября 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о намерении выйти из ДРСМД в связи с тем, что российская сторона нарушает положения договора, производя ракеты 9М729. 4 декабря госсекретарь США Майк Помпео выдвинул ультиматум России с требованием за 60 дней уничтожить или модифицировать ракету 9М729. Ультиматум истекает 2 февраля, после чего США, как заявил М.Помпео, приостановят участие в ДРСМД, если Россия не выполнит требование Вашингтона.

Ранее Минобороны России провело в подмосковном парке "Патриот" брифинг, на котором иностранным военным атташе и журналистам продемонстрировали ракету. В ходе брифинга российские военные в очередной раз заявили, что Россия "привержена безусловному выполнению Договора о РСМД".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ГОСДЕП, РОССИЯ, ОТНОШЕНИЯ


Похожие новости


США готовы направить народу Венесуэлы гуманитарную помощь больше чем на $20 млн - Помпео Помпео призвал главу новой церкви Украины уважать религиозный выбор граждан Госдеп назвал Алексееву одной из величайших правозащитниц в мире Госдеп США призывает Европу отказаться от "Северного потока-2" США настаивают на возвращении Россией украинских судов - американский госдепартамент Госсекретарь США призвал Путина и Порошенко участвовать в урегулировании ситуации после инцидента в Керченском проливе

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]