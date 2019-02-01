Минсельхоз получит свыше 14 млн манатов на строительство нового корпуса Аграрного университета

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении министерству сельского хозяйства из госбюджета 14,245 млн манатов на строительство нового корпуса Азербайджанского аграрного университета и обеспечение необходимым оборудованием.
Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано в пятницу на сайте главы государства.
Средства будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2019 год.
Ф.Исазаде
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»