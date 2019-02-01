Просроченные кредиты банков и НБКО на начало 2019г превышают 12% - ЦБ

Кредитный портфель банков и небанковских кредитных организаций Азербайджана в 2018 году увеличился на 10,7% - до 13 млрд 20,3 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке (ЦБА).
Объем просроченных кредитов на начало 2019 года составляет 1 млрд 585 млн манатов (спад за 2018г на 2,6%) или 12,2% всех кредитов.
На 31 декабря 2018 года банками с долей государства выдано кредитов на 2 млрд 98,4 млн манатов (рост на 9,5%) или 16,1% всех кредитов, частными банками – 10 млрд 529,8 млн манатов (рост на 11,8%) или 80,9% всех кредитов. Остальное приходится на долю небанковских кредитных организаций.
Из общего объема кредитов, выданных на начало 2019 года на кредиты в национальной валюте приходится 8 млрд 73,6 млн манатов (рост на 16,1%), в иностранной валюте - 4 млрд 946,7 млн манатов (рост на 3%). При этом удельный вес кредитов в инвалюте на конец 2018 года составляет 38% (на конец 2017г - 40,8%).
В структуре кредитных вложений банков по состоянию на 31 декабря 2018 года на торговлю и сферу услуг пришлось 2 млрд 379,5 млн манатов (18,3% всех кредитов), энергетический, химический и сектор природных ресурсов – 419,2 млн манатов (3,2%), сельское хозяйство и переработку – 470 млн манатов (3,6%), строительство и недвижимость – 388,8 млн манатов (3%), промышленность и производственный сектор – 706,6 млн манатов (5,4%), транспорт и связь - 1 млрд 370,7 млн манатов (10,5%), на домохозяйства - 5 млрд 319,6 млн манатов (40,9%), остальное - на другие сектора. При этом портфель банков по кредитованию домохозяйств в 2018 году увеличился на 15,5%.
А. Мамедов
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»