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Финансы 01.02.2019 18:45

Просроченные кредиты банков и НБКО на начало 2019г превышают 12% - ЦБ

Кредитный портфель банков и небанковских кредитных организаций Азербайджана в 2018 году увеличился на 10,7% - до 13 млрд 20,3 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке (ЦБА).

Объем просроченных кредитов на начало 2019 года составляет 1 млрд 585 млн манатов (спад за 2018г на 2,6%) или 12,2% всех кредитов.

На 31 декабря 2018 года банками с долей государства выдано кредитов на 2 млрд 98,4 млн манатов (рост на 9,5%) или 16,1% всех кредитов, частными банками – 10 млрд 529,8 млн манатов (рост на 11,8%) или 80,9% всех кредитов. Остальное приходится на долю небанковских кредитных организаций.

Из общего объема кредитов, выданных на начало 2019 года на кредиты в национальной валюте приходится 8 млрд 73,6 млн манатов (рост на 16,1%), в иностранной валюте - 4 млрд 946,7 млн манатов (рост на 3%). При этом удельный вес кредитов в инвалюте на конец 2018 года составляет 38% (на конец 2017г - 40,8%).

В структуре кредитных вложений банков по состоянию на 31 декабря 2018 года на торговлю и сферу услуг пришлось 2 млрд 379,5 млн манатов (18,3% всех кредитов), энергетический, химический и сектор природных ресурсов – 419,2 млн манатов (3,2%), сельское хозяйство и переработку – 470 млн манатов (3,6%), строительство и недвижимость – 388,8 млн манатов (3%), промышленность и производственный сектор – 706,6 млн манатов (5,4%), транспорт и связь - 1 млрд 370,7 млн манатов (10,5%), на домохозяйства - 5 млрд 319,6 млн манатов (40,9%), остальное - на другие сектора. При этом портфель банков по кредитованию домохозяйств в 2018 году увеличился на 15,5%.

А. Мамедов

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Тэги: БАНКИ, КРЕДИТЫ, ПОРТФЕЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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