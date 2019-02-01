Могерини о планах Украины подать заявку на вступление в ЕС: не комментирую то, что будет в 2024 году

Глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини отказалась комментировать слова президента Украины Петра Порошенко о том, что страна подаст заявку на членство в ЕС в 2024 году.

"Я не буду комментировать, что может произойти в 2024-м, но уверена, что наши ближайшие цели, в частности, план "20 достижений "Восточного партнерства" до 2020 года" - вполне реальны и выполняемы. Они положительно повлияют на жизнь граждан и в государствах-партнерах, и в самом Евросоюзе. В этом прагматичном сотрудничестве мы можем достичь замечательных результатов", - заявила Ф.Могерини после неформальной встречи министров иностранных дел ЕС в Бухаресте в пятницу, отвечая на просьбу прокомментировать заявление П.Порошенко, передает "Радио Свобода".

В то же время, по ее словам, блок европейских государств и Украина как член "Восточного партнерства" за последние пять лет достигли много чего, что казалось нереальным.

Как сообщалось, 29 января на форуме "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем" П.Порошенко заявил, что Украина в 2024 году подаст заявку на членство в Евросоюзе.