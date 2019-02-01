Европейские союзники США по НАТО не понимают всю опасность разрушения ДРСМД - Слуцкий

Европа слепа в своей евроатлантической солидарности, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Союзники Вашингтона по блоку НАТО поддержали позицию США в ситуации с ДРСМД, но они не отдают себе отчета в том, что американские ракеты будут развернуты, прежде всего, в их сторону", - заявил "Интерфаксу" в пятницу Л.Слуцкий.

По его словам, европейские страны также окажутся под прицелом, если встанет вопрос о военном противостоянии с Россией.

"А такого сценария исключать на 100% нельзя", - подчеркнул политик.

Он обратил внимание на то, то президент США Дональд Трамп вслед за заявлением госсекретаря Майка Помпео "даже не стал скрывать, что цель приостановки американского участия в ДРСМД - разработка новых вооружений".

"И, как мы знаем, производство новой ядерной боеголовки уже идет в США", - заявил Л.Слуцкий.

Как заметил парламентарий, такая позиция - "это колоссальный удар по всей системе международной безопасности и контроля". Он не исключил, что следствием приостановки участия, а ожидаемо, и выхода США из договора станет новая гонка вооружений.

"Дух войны уже витает над Европейским континентом. Это страшные игры", - сказал Л.Слуцкий.

Он считает, что сегодняшним политикам давно пора прозреть. "Ведь в случае ядерного удара уже не важно будет, кто и в чьей системе координат был прав, а кто виноват, кто действовал по справедливости, а кто стирал целые страны во имя своего мирового господства. Просто наступит катастрофа для всей планеты Земля", - представил свое видение ситуации Л.Слуцкий.

Североатлантический совет заявил в пятницу, что в случае невыполнения Россией обязательств по ДРСМД "исключительная ответственность" ляжет на нее.

"Союзники решительно поддержали вывод Соединенных Штатов о существенном нарушении Россией своих обязательств по договору о РСМД и призвали Россию срочно вернуться к полному и проверяемому его соблюдению", - отмечается в заявлении Совета НАТО.