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ТЭК 01.02.2019 22:39

США повысили оценку добычи нефти в стране в ноябре на 400 тыс. б/с - до 11,9 млн б/с

Минэнерго США (EIA) представило новую оценку нефтедобычи в стране за ноябрь, согласно которой страна в ноябре добывала 11,9 млн баррелей в сутки, говорится в отчете ведомства.

В декабре EIA оценивало, что в ноябре США добыли 11,4 млн б/с. Кроме того, также повышены прогнозы по октябрю - с более ранних 11,4 млн б/с до 11,55 млн б/с.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, НЕФТЕДОБЫЧА, ОЦЕНКА, РОСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]