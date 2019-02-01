США повысили оценку добычи нефти в стране в ноябре на 400 тыс. б/с - до 11,9 млн б/с

Минэнерго США (EIA) представило новую оценку нефтедобычи в стране за ноябрь, согласно которой страна в ноябре добывала 11,9 млн баррелей в сутки, говорится в отчете ведомства.

В декабре EIA оценивало, что в ноябре США добыли 11,4 млн б/с. Кроме того, также повышены прогнозы по октябрю - с более ранних 11,4 млн б/с до 11,55 млн б/с.