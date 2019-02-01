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Карабахский конфликт 01.02.2019 20:52

Территориальная целостность Азербайджана не является предметом переговоров – Президент Алиев

Территориальная целостность Азербайджана не была, не является и не будет предметом переговоров, заявил президент Ильхам Алиев.

«Нашей основной задачей является урегулирование армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Азербайджан укрепляет свои позиции в данном направлении с правовой, политической и всех других точек зрения. Наша территориальная целостность никогда не была, не является и никогда не будет предметом переговоров», - сказал глава государства, выступая в пятницу на республиканском собрании, посвященном Дню азербайджанской молодежи.

По его словам, территориальная целостность Азербайджана признана во всем мире, и в последние годы в данном направлении предприняты дополнительные шаги.

«Территориальная целостность Азербайджана поддерживается и международными организациями. Суверенитет, неприкосновенность границ Азербайджана и его территориальная целостность отмечена отдельным пунктом в документе о приоритетах сотрудничества с ЕС. Решения принятые такими международными организациями, как ООН, Движение неприсоединения, ОИС, ОБСЕ и другие, укрепляют нашу позицию», - сказал И. Алиев.

Глава государства добавил, что параллельно Азербайджан увеличивает свою экономическую и военную силу.

«Апрельские бои и успешная Нахчыванская операция, проведенная в прошлом году, показали нашу силу и профессионализм. Мы освободили стратегические высоты, мы контролируем стратегические коммуникации. Все это создает важную почву для урегулирование конфликта. поэтому мы будем продолжать свою политику. Мы должны быть еще сильнее и мы становимся сильнее», - сказал И. Алиев.

А. Мамедов

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, КАРАБАХ, ЗАЯВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]