Территориальная целостность Азербайджана не является предметом переговоров – Президент Алиев

Территориальная целостность Азербайджана не была, не является и не будет предметом переговоров, заявил президент Ильхам Алиев.
«Нашей основной задачей является урегулирование армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Азербайджан укрепляет свои позиции в данном направлении с правовой, политической и всех других точек зрения. Наша территориальная целостность никогда не была, не является и никогда не будет предметом переговоров», - сказал глава государства, выступая в пятницу на республиканском собрании, посвященном Дню азербайджанской молодежи.
По его словам, территориальная целостность Азербайджана признана во всем мире, и в последние годы в данном направлении предприняты дополнительные шаги.
«Территориальная целостность Азербайджана поддерживается и международными организациями. Суверенитет, неприкосновенность границ Азербайджана и его территориальная целостность отмечена отдельным пунктом в документе о приоритетах сотрудничества с ЕС. Решения принятые такими международными организациями, как ООН, Движение неприсоединения, ОИС, ОБСЕ и другие, укрепляют нашу позицию», - сказал И. Алиев.
Глава государства добавил, что параллельно Азербайджан увеличивает свою экономическую и военную силу.
«Апрельские бои и успешная Нахчыванская операция, проведенная в прошлом году, показали нашу силу и профессионализм. Мы освободили стратегические высоты, мы контролируем стратегические коммуникации. Все это создает важную почву для урегулирование конфликта. поэтому мы будем продолжать свою политику. Мы должны быть еще сильнее и мы становимся сильнее», - сказал И. Алиев.
А. Мамедов
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