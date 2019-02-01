Урегулирование карабахского конфликта откроет для населения Армении большие экономические возможности - МИД Азербайджана

Урегулирование нагорно-карабахского конфликта откроет в первую очередь для населения Армении большие экономические возможности, заявляют в МИД Азербайджана.

«Господин Пашинян, как премьер-министр Армении, должен понимать, что урегулирование конфликта придаст импульс независимости Армении и в первую очередь создаст новое политическое положение, а также откроет большие экономические возможности для населения Армении», - говорится в заявлении пресс-службы МИД Азербайджана в ответ на слова премьера Армении Никола Пашиняна в рамках визита в Германию

В заявлении говорится, что международные резолюции и документы, принятые в связи с конфликтом, в первую очередь четыре резолюции СБ ООН, требуют полного, немедленного и безоговорочного вывода войск армянских захватчиков с оккупированных территорий Азербайджана.

"В первую очередь хотелось бы напомнить, что в результате конфликта именно Нагорный Карабах и семь прилегающих районов Азербайджана были оккупированы, и около миллиона азербайджанцев подверглись этнической чистке и стали вынужденными переселенцами. Во всех документах, принятых в связи с урегулированием конфликта, и предложениях сопредседателей Минской группы ОБСЕ речь идет не о "народе", а о населении армянского и азербайджанского происхождения», - отмечается в заявлении МИД.

Как сообщалось ранее, премьер-министр Армении Н.Пашинян на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель в пятницу в Берлине отметил, что нежелание Азербайджана признать Степанакерт одной из сторон карабахского конфликта не позволяет рассчитывать на прогресс в переговорах по урегулированию.

"Я ранее говорил, что любой вариант решения конфликта должен быть приемлемым для народов Армении, Нагорного Карабаха и Азербайджана. Я надеялся, что аналогичное заявление последует и из Азербайджана о том, что решение конфликта должно быть приемлемо для народов Карабаха и Армении. К сожалению, мы подобного не услышали. И пока соразмерных заявлений нет из Азербайджана, то мы, к сожалению, не можем иметь больших надежд, что продвинемся вперед в этом процессе", - отметил премьер Армении.

А. Мамедов