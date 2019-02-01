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ТЭК 01.02.2019 21:15

Нефть ускорила рост в пятницу и вышла в плюс с начала недели, Brent торгуется у $62 за баррель

Цены на нефть основных марок ускорили подъем в ходе торгов в пятницу на сигналах резкого сокращения добычи в странах ОПЕК в январе.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:22 мск поднялась на $1,12 (1,82%), до $61,96 за баррель.

Контракт на WTI с поставкой в марте на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени повысился на $0,93 (1,73%) - до $54,72 за баррель.

С начала недели цена Brent увеличилась на 0,5%, WTI - на 1,9%.

Как сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на опрос официальных лиц и трейдеров, а также данные о перемещении нефтетанкеров, в январе 14 стран ОПЕК сократили добычу на 930 тыс. баррелей в сутки, рекордными темпами за два года, до 31,02 млн б/с.

Данные указывают на то, что добыча в Саудовской Аравии в прошлом месяце упала на 450 тыс. б/с., до 10,2 млн б/с, то есть сильнее, чем предусмотрено соглашением ОПЕК+. Иран уменьшил добычу на 150 тыс. б/с, до 2,74 млн б/с, на фоне американских санкций.

Тем временем рост цен в пятницу сдерживается слабыми статданными из Китая. Как сообщалось, промышленный индекс менеджеров закупок (PMI) страны в январе был ниже 50 пунктов (границы между ростом и снижением деловой активности) второй месяц подряд.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ВЕЧЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]