Захарова назвала действия США в отношении Венесуэлы попыткой изменения конституционного строя и смены режима

Действия США в отношении Венесуэлы нацелены на изменение конституционного строя страны, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По её словам, "если берётся человек из оппозиции и назначается лидером страны, это, в общем-то изменение конституционного строя. Смена режима", - заявила М.Захарова в эфире программы 60 минут на телеканале "Россия 1" (ВГТРК).

"Но при этом в ЕС нет единой консолидированной позиции", - отметила она.