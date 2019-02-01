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Дальнее зарубежье 01.02.2019 23:42

Захарова назвала действия США в отношении Венесуэлы попыткой изменения конституционного строя и смены режима

Действия США в отношении Венесуэлы нацелены на изменение конституционного строя страны, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По её словам, "если берётся человек из оппозиции и назначается лидером страны, это, в общем-то изменение конституционного строя. Смена режима", - заявила М.Захарова в эфире программы 60 минут на телеканале "Россия 1" (ВГТРК).

"Но при этом в ЕС нет единой консолидированной позиции", - отметила она.

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Тэги: РОССИЯ, МИД, США, ВЕНЕСУЭЛА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]