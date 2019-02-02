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СНГ 02.02.2019 09:00

Россия не занимается "кражей ресурсов" Венесуэлы - посол РФ в Каракасе

Россия не занимается "кражей ресурсов" из Венесуэлы, заявил посол РФ в Каракасе Владимир Заемский и выразил надежду, что США воздержаться от агрессии в отношении Венесуэлы.

"Что касается "кражи ресурсов", то Россия этим не занимается, в то время как у западных стран здесь богатый "опыт", и это не раз вызывало гневную реакцию в странах Латинской Америки", - сказал В.Заемский в пятницу "Интерфаксу", комментируя слова советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона.

Дж.Болтон ранее в пятницу написал в своём "Твиттере", что президент Венесуэлы Николас Мадуро "крадет ресурсы" из страны, он также высказал предположение, что это делается для оплаты "российского вмешательства".

В.Заемский также выразил надежду на то, что нынешняя администрация США воздержится от агрессии в Венесуэлу.

"Надеюсь, что у нынешней американской администрации хватит здравого смысла, чтобы не пополнить её агрессией в Венесуэлу", - заявил российский посол.

Он напомнил в этом контексте: "Скандальная история грубого вмешательства США во внутренние дела стран Латинской Америки только на памяти моего поколения включает агрессии против Доминиканской Республики, Гренады и Панамы, а также известную вовлечённость в подготовку военного переворота в Чили и подготовку позорной высадки в Заливе Свиней".

"Россия поддерживает Венесуэлу, прежде всего, в силу того, что мы отвергаем бесцеремонные попытки тех же США нарушать суверенитет независимых государств и навязывать им в духе "американской исключительности" свои "рецепты" поведения", - резюмировал В.Заемский.

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Тэги: РОССИЯ, ВЕНЕСУЭЛА, ПОСОЛ, РЕСУРСЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]