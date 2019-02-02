МИД РФ заявляет о попытках США демонтировать систему договоренностей о контроле над вооружениями и разоружении

МИД России выразил тревогу в связи с рядом действий США по демонтажу системы международно-правовых договорённостей в сфере контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения.
В заявлении российского внешнеполитического ведомства, размещенном на сайте МИД вечером в пятницу, перечислены следующие факты и уже предпринятые Вашингтоном действия, которые вызывают "особую тревогу": выход из Договора по ПРО; слом работ по укреплению Конвенции о запрещении биологического оружия и распространение биолабораторий Пентагона по всему миру; задержка уже более чем на 10 лет ликвидации своего арсенала химоружия (в рамках Конвенции о запрещении химоружия США инициативно брали обязательство завершить этот процесс к апрелю 2007 г.) и попытка превращения технической по своей сути ОЗХО в инструмент политического давления на неугодные Вашингтону государства.
Этот список продолжают отказ США от ратификации адаптированного ДОВСЕ и подрыв тем самым системы контроля над вооружениями в Европе; прекращение процесса ратификации ДВЗЯИ и содержание своего ядерного полигона в готовности для ускоренного возобновления полноформатных ядерных испытаний; продолжение отработки навыков применения ядерного оружия совместно со своими неядерными союзниками по НАТО ("nuclear sharing missions") и нарушение тем самым основ ДНЯО (статьи 1 и 2).
В этом же ряду, по мнению МИД РФ, находятся выход из Совместного всеобъемлющего плана действий с Ираном (СВПД) и, как следствие, грубое нарушение инициированной самим Вашингтоном резолюции 2231 СБ ООН; "нацеленность на вывод оружия в космос и превращение околоземного пространства в арену вооружённого противостояния со всеми катастрофическими для человеческой цивилизации последствиями".
В заявлении обращается внимание на "новый всплеск абсолютно голословных критических комментариев со стороны США по поводу выполнения российских обязательств в области контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения (КВРН)".
"Российская Федерация неизменно, последовательно и безусловно выполняет свои обязательства в области КВРН. Категорически отвергаем используемые Вашингтоном методы и средства. Рассматриваем такие американские "заходы" как сугубо пропагандистский трюк, который США используют в попытке убедить мировое сообщество в том, что только их действия могут быть оправданны, так как они якобы нацелены на укрепление мира и безопасности. Мы с этим не согласны", - отмечается в заявлении.
У РФ есть все основания полагать, подчеркивается в документе, что "истинная причина таких американских действий - реальное и весьма серьёзное ослабление позиций США на международной арене и, как следствие, боязнь Вашингтона быть уличённым и разоблачённым в предпринимаемых самими американцами шагах по демонтажу системы международно-правовых договорённостей и навязыванию миру некоего свода правил ("rules-based order"), формулируемых ими под свои конъюнктурные внешнеполитические нужды".
"Российская Федерация будет и далее решительно противодействовать деструктивным шагам в области КВРН путём консолидации международного сообщества вокруг конструктивной повестки дня по укреплению действующей международно-правовой системы. Все продвигаемые нами инициативы опираются на действующее международное право и направлены на обеспечение равной и неделимой безопасности для всех государств", - говорится в заявлении.
"Открыты к тесной координации и полноформатному сотрудничеству с государствами - единомышленниками в интересах укрепления стратегической стабильности и международной безопасности", - говорится в заявлении.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 24 раза - Минобороны Азербайджана
Урегулирование карабахского конфликта откроет для населения Армении большие экономические возможности - МИД Азербайджана
Территориальная целостность Азербайджана не является предметом переговоров – Президент Алиев
Добыча газа в РФ в январе-19 выросла на 3,1% до 67,43 млрд куб. м
США повысили оценку добычи нефти в стране в ноябре на 400 тыс. б/с - до 11,9 млн б/с
Нефть ускорила рост в пятницу и вышла в плюс с начала недели, Brent торгуется у $62 за баррель
ВАДА приветствует решение CAS по 12 россиянам, подтверждает правильность решения о восстановлении РУСАДА
В Ла-Манше проведут новую операцию по поиску самолета, на борту которого летел футболист "Кардифф сити"
Президент Алиев вручил медали «За храбрость» братьям Шириновым, вызволившим в Украине семью из горящего автомобиля
Азербайджан до 2024г вложит более $10 млрд в развитие регионов - Алиев
Развитие АПК и индустриализация – приоритеты новой Госпрограммы развития регионов Азербайджана – президент Алиев
Инвестиции в развитие регионов Азербайджана в 2014-2018гг составили 27 млрд манатов
Пашинян может в чем-то рискнуть в вопросе Карабаха, но вряд ли пойдет ва-банк
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Азербайджанцы, проживающие в Украине, гордятся своим земляком Романом Насировым
Банк ВТБ (Азербайджан) обсудил сотрудничество с экспортерами в РФ
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»