МИД РФ заявляет о попытках США демонтировать систему договоренностей о контроле над вооружениями и разоружении

МИД России выразил тревогу в связи с рядом действий США по демонтажу системы международно-правовых договорённостей в сфере контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения.

В заявлении российского внешнеполитического ведомства, размещенном на сайте МИД вечером в пятницу, перечислены следующие факты и уже предпринятые Вашингтоном действия, которые вызывают "особую тревогу": выход из Договора по ПРО; слом работ по укреплению Конвенции о запрещении биологического оружия и распространение биолабораторий Пентагона по всему миру; задержка уже более чем на 10 лет ликвидации своего арсенала химоружия (в рамках Конвенции о запрещении химоружия США инициативно брали обязательство завершить этот процесс к апрелю 2007 г.) и попытка превращения технической по своей сути ОЗХО в инструмент политического давления на неугодные Вашингтону государства.

Этот список продолжают отказ США от ратификации адаптированного ДОВСЕ и подрыв тем самым системы контроля над вооружениями в Европе; прекращение процесса ратификации ДВЗЯИ и содержание своего ядерного полигона в готовности для ускоренного возобновления полноформатных ядерных испытаний; продолжение отработки навыков применения ядерного оружия совместно со своими неядерными союзниками по НАТО ("nuclear sharing missions") и нарушение тем самым основ ДНЯО (статьи 1 и 2).

В этом же ряду, по мнению МИД РФ, находятся выход из Совместного всеобъемлющего плана действий с Ираном (СВПД) и, как следствие, грубое нарушение инициированной самим Вашингтоном резолюции 2231 СБ ООН; "нацеленность на вывод оружия в космос и превращение околоземного пространства в арену вооружённого противостояния со всеми катастрофическими для человеческой цивилизации последствиями".

В заявлении обращается внимание на "новый всплеск абсолютно голословных критических комментариев со стороны США по поводу выполнения российских обязательств в области контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения (КВРН)".

"Российская Федерация неизменно, последовательно и безусловно выполняет свои обязательства в области КВРН. Категорически отвергаем используемые Вашингтоном методы и средства. Рассматриваем такие американские "заходы" как сугубо пропагандистский трюк, который США используют в попытке убедить мировое сообщество в том, что только их действия могут быть оправданны, так как они якобы нацелены на укрепление мира и безопасности. Мы с этим не согласны", - отмечается в заявлении.

У РФ есть все основания полагать, подчеркивается в документе, что "истинная причина таких американских действий - реальное и весьма серьёзное ослабление позиций США на международной арене и, как следствие, боязнь Вашингтона быть уличённым и разоблачённым в предпринимаемых самими американцами шагах по демонтажу системы международно-правовых договорённостей и навязыванию миру некоего свода правил ("rules-based order"), формулируемых ими под свои конъюнктурные внешнеполитические нужды".

"Российская Федерация будет и далее решительно противодействовать деструктивным шагам в области КВРН путём консолидации международного сообщества вокруг конструктивной повестки дня по укреплению действующей международно-правовой системы. Все продвигаемые нами инициативы опираются на действующее международное право и направлены на обеспечение равной и неделимой безопасности для всех государств", - говорится в заявлении.

"Открыты к тесной координации и полноформатному сотрудничеству с государствами - единомышленниками в интересах укрепления стратегической стабильности и международной безопасности", - говорится в заявлении.