Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9452 RUR   0.026 GBR   2.2259 TRY   0.3275

Цена на нефть

    $/bbl WTI 53.79 -0.44 Brent 61.89 0.24

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 4 Фев 5 Фев

СНГ 02.02.2019 09:28

Две жалобы на арест экс-президента Армении Кочаряна зарегистрированы в ЕСПЧ - адвокаты

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) зарегистрировал жалобы, поданные командой адвокатов экс-президента Армении Роберта Кочаряна, арестованного по обвинению в свержении конституционного строя.

"Жалобы, поданные адвокатами второго президента Армении Р.Кочаряна в Европейский суд по правам человека, зарегистрированы. Одна из жалоб была подана в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 6 Европейской конвенции на основании нарушения презумпции невиновности и на основании нарушения права на защиту, а другая - на основании выбора содержания под стражей в качестве меры пресечения против Р.Кочаряна", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе команды адвокатов.

Секретариат ЕСПЧ проинформировал группу защиты Р.Кочаряна о том, что суд рассмотрит дела при первой возможности, отмечается в сообщении.

Помимо этого, апелляционный суд Армении продолжает рассматривать жалобу адвокатов Р.Кочаряна о продлении судом первой инстанции срока его ареста. Следующее судебное заседание назначено на 4 февраля.

Ранее сообщалось, что суд общей юрисдикции Еревана 18 января продлил срок ареста Р.Кочаряна на два месяца.

Р.Кочарян был арестован в первый раз в июле прошлого года, но в августе суд отменил арест. Суд повторно арестовал Р.Кочаряна 7 декабря 2018 года.

Экс-президент содержится в уголовно-исполнительном учреждении "Ереван-Центр", расположенном в здании Службы национальной безопасности Армении.

Уголовное дело против Р.Кочаряна, обвиняемого в свержении конституционного строя в стране, касается событий 2008 года, когда он уже покидал президентский пост и готовился передать полномочия победившему на выборах Сержу Саргсяну.

Несогласные с результатами голосования сторонники кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна организовали акции протеста. 1 марта 2008 года власти Армении разогнали участников многотысячной акции. В ходе беспорядков погибли 10 человек, более 250 получили ранения.

Нынешний премьер Армении Никол Пашинян в то время был членом предвыборного штаба Л.Тер-Петросяна. После событий 1 марта Н.Пашинян был объявлен в розыск, сдался властям в 2009 году. В январе 2010 года был осужден на семь лет по обвинению в организации массовых беспорядков. В мае 2011 года вышел на свободу по амнистии.

После избрания в мае 2018 года премьером Н.Пашинян заявил о неизбежности раскрытия "дела 1 марта".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АРМЕНИЯ, ЕСПЧ, ЖАЛОБЫ, РЕГИСТРАЦИЯ


Похожие новости


ЕСПЧ обязал Армению выплатить 2500 евро бывшему главе МИД республики ЕСПЧ обязал Армению выплатить компенсацию гражданам Азербайджана за нанесенный материальный и моральный ущерб Европейский суд по правам человека удовлетворил иск граждан Азербайджана против Армении Европейский суд по правам человека удовлетворил иск граждан Азербайджана против Армении Лидер Рабочей партии Турции уверен, что вскоре все страны мира, признавшие «армянский геноцид», аннулируют это решение ЕСПЧ не подержал иск экс-президента Тер-Петросяна к властям Армении

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]