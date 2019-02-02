Две жалобы на арест экс-президента Армении Кочаряна зарегистрированы в ЕСПЧ - адвокаты

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) зарегистрировал жалобы, поданные командой адвокатов экс-президента Армении Роберта Кочаряна, арестованного по обвинению в свержении конституционного строя.
"Жалобы, поданные адвокатами второго президента Армении Р.Кочаряна в Европейский суд по правам человека, зарегистрированы. Одна из жалоб была подана в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 6 Европейской конвенции на основании нарушения презумпции невиновности и на основании нарушения права на защиту, а другая - на основании выбора содержания под стражей в качестве меры пресечения против Р.Кочаряна", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе команды адвокатов.
Секретариат ЕСПЧ проинформировал группу защиты Р.Кочаряна о том, что суд рассмотрит дела при первой возможности, отмечается в сообщении.
Помимо этого, апелляционный суд Армении продолжает рассматривать жалобу адвокатов Р.Кочаряна о продлении судом первой инстанции срока его ареста. Следующее судебное заседание назначено на 4 февраля.
Ранее сообщалось, что суд общей юрисдикции Еревана 18 января продлил срок ареста Р.Кочаряна на два месяца.
Р.Кочарян был арестован в первый раз в июле прошлого года, но в августе суд отменил арест. Суд повторно арестовал Р.Кочаряна 7 декабря 2018 года.
Экс-президент содержится в уголовно-исполнительном учреждении "Ереван-Центр", расположенном в здании Службы национальной безопасности Армении.
Уголовное дело против Р.Кочаряна, обвиняемого в свержении конституционного строя в стране, касается событий 2008 года, когда он уже покидал президентский пост и готовился передать полномочия победившему на выборах Сержу Саргсяну.
Несогласные с результатами голосования сторонники кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна организовали акции протеста. 1 марта 2008 года власти Армении разогнали участников многотысячной акции. В ходе беспорядков погибли 10 человек, более 250 получили ранения.
Нынешний премьер Армении Никол Пашинян в то время был членом предвыборного штаба Л.Тер-Петросяна. После событий 1 марта Н.Пашинян был объявлен в розыск, сдался властям в 2009 году. В январе 2010 года был осужден на семь лет по обвинению в организации массовых беспорядков. В мае 2011 года вышел на свободу по амнистии.
После избрания в мае 2018 года премьером Н.Пашинян заявил о неизбежности раскрытия "дела 1 марта".
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