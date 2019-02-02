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СНГ 02.02.2019 16:25

Украина намерена стать активным участником программы США "Иностранное военное финансирование" - вице-премьер по интеграции

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе заявляет, что Украина заинтересована в масштабных закупках высокотехнологичного оборонного оборудования из США, в том числе дополнительных комплексов летального оружия (Javelin).

Как сообщается на сайте кабинета министров, этот вопрос вице-премьер обсуждала на встрече с представителем США в группе стратегических советников высокого уровня Министерства обороны Украины генерал-лейтенантом Вооруженных сил США Китом Дейтоном.

"Буквально вчера президент Петр Порошенко подписал закон о закупке оружия за границей без посредников... Считаю это хорошим сигналом для укрепления обороноспособности нашего государства", - сказала И.Климпуш-Цинцадзе.

По ее словам, Украина надеется стать активным участником американской программы "Иностранное военное финансирование" (Foreign Military Financing, FMF).

"Помощь США продолжает совершенствовать подготовку боевых частей Вооруженных сил Украины, их оборудование, медицинское и материально-техническое обеспечение. Надеюсь, что с новым законодательством наше сотрудничество станет еще крепче", - выразила надежду вице-премьер.

В свою очередь американский стратегический советник отметил, что его команда сфокусирована на том, чтобы помочь Украине внедрять качественные реформы оборонного сектора.

"Я хорошо понимаю сложность условий, в которых оказалась Украина, однако не нужно искать причины, тормозящие процесс преобразований в стране. При имеющихся возможностях необходимо настойчиво работать, не останавливая процесс реформирования сектора безопасности и обороны Украины", - сказал он.

К.Дейтон вошел в группу стратегических советников высокого уровня Минобороны Украины в октябре 2018 года.

31 января президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно осуществления закупок продукции, работ и услуг оборонного назначения по импорту".

Документ позволит Министерству обороны Украины и Генеральному штабу Вооруженных сил Украины закупать за рубежом то, что партнеры по НАТО готовы поставлять Киеву.

Закон расширяет возможности государственных заказчиков по оборонному заказу, уменьшит расходы на закупку продукции, а также, работ и услуг оборонного назначения по импорту. Также введение закона будет способствовать оптимизации закупки по импорту продукции оборонного назначения для собственных нужд государственных заказчиков.

Верховная Рада приняла этот закон 17 января 2019 года.

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Тэги: УКРАИНА, США, ОРУЖИЕ, ЗАКУПКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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