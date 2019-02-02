Соглашения подобные ДРСМД нежизнеспособны, если одна из сторон нарушает их положения - Трамп

Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что соглашения, подобные Договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), не могут существовать, если какая-либо сторона не выполняет его обязательства.

"Нужно, чтобы все соблюдали его (договор - ИФ). А у нас есть определенная сторона, которая фактически притворяется, что он не существует", - сказал американский лидер, комментируя ситуацию вокруг ДРСМД.

"До того момента, пока у нас не будет чего-то, с чем мы будем все согласны, мы не можем ставить себя в невыгодное положение: соблюдать договор, тогда как кто-то этого не делает", - добавил Д.Трамп.