Соглашения подобные ДРСМД нежизнеспособны, если одна из сторон нарушает их положения - Трамп

Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что соглашения, подобные Договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), не могут существовать, если какая-либо сторона не выполняет его обязательства.
"Нужно, чтобы все соблюдали его (договор - ИФ). А у нас есть определенная сторона, которая фактически притворяется, что он не существует", - сказал американский лидер, комментируя ситуацию вокруг ДРСМД.
"До того момента, пока у нас не будет чего-то, с чем мы будем все согласны, мы не можем ставить себя в невыгодное положение: соблюдать договор, тогда как кто-то этого не делает", - добавил Д.Трамп.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»