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Дальнее зарубежье 02.02.2019 09:55

Соглашения подобные ДРСМД нежизнеспособны, если одна из сторон нарушает их положения - Трамп

Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что соглашения, подобные Договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), не могут существовать, если какая-либо сторона не выполняет его обязательства.

"Нужно, чтобы все соблюдали его (договор - ИФ). А у нас есть определенная сторона, которая фактически притворяется, что он не существует", - сказал американский лидер, комментируя ситуацию вокруг ДРСМД.

"До того момента, пока у нас не будет чего-то, с чем мы будем все согласны, мы не можем ставить себя в невыгодное положение: соблюдать договор, тогда как кто-то этого не делает", - добавил Д.Трамп.

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Тэги: США, ПРЕЗИДЕНТ, ДРСМД, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]