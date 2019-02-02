ВАДА приветствует решение CAS по 12 россиянам, подтверждает правильность решения о восстановлении РУСАДА

Гендиректор Всемирного анитидопингового агентства (ВАДА) Оливье Ниггли приветствовал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по 12 дисквалифицированным российским легкоатлетам.

"Эти решения приветствуются спортсменами, антидопинговыми организациями, ВАДА и теми, кто заботится о чистом спорте. Это должно помочь уверить спортсменов в том, что большая работа проводится различными организациями, и все они стремятся обеспечить справедливость", - цитирует О.Ниггли пресс-служба ВАДА в сообщении в пятницу.

Он отметил, что это решение "создает важный прецедент, который будет использоваться в будущем".

"Это также подчеркивает, насколько важным было успешное получение аналитических данных из бывшей Московской лаборатории, и подтверждает правильность решения, принятого исполкомом ВАДА 20 сентября о восстановлении РУСАДА при условии получения этих данных. Этот большой объем информации в настоящее время проверяется и оценивается, и, если будет установлено, что он подлинный, то будет использоваться для подачи новых дел против тех, кто мошенничал",- сказал О.Ниггли.

Cогласно решению CAS, 12 российских легкоатлетов признаны виновными в нарушении антидопинговых правил. Это Иван Ухов (прыжки в высоту), Люкман Адамс (тройной прыжок), Вера Ганеева (метание диска), Екатерина Галицкая (бег), Юлия Кондакова (бег), Анна Булгакова (метание молота), Светлана Школина (прыжки в высоту), Татьяна Фирова (бег), Иван Юшков (толкание ядра), Татьяна Лысенко-Белобородова (метание молота), Мария Беспалова (метание молота), Гульфия Агафонова (метание молота).

ВФЛА заявила, что проведет юридические консультации со спортсменами, по итогам которых будут приняты решения о подаче апелляций. На это есть 21 день.