Государственный совет Франции в пятницу не увидел оснований для запрета на применение полицией так называемых "флэшболов" - крупнокалиберных травматических пистолетов, которые стреляют резиновыми пулями - для разгона демонстрантов, сообщают местные СМИ.
Такое решение госсовет принял в преддверии очередной акции "желтых жилетов", запланированной на ближайшую субботу.
Ведомство начало рассмотрение этого вопроса после того, как получило иск от активистов, которые получили серьезные травмы в результате использование стражами порядка "флэшболов" во время недавних акций протестов.
В госсовете отметили, что повышенный риск агрессивных действий демонстрантов "требует того, чтобы полиция могла применять это оружие".
Акции протестов "желтых жилетов" запланированы на 2 февраля в Париже и ряде других французских городов. В этот раз демонстранты намерены отдать дань уважения и выразить поддержку всем тем, кто пострадал в ходе акций, а также выступить против применения силы со стороны полиции.
Согласно сообщению, размещенному в официальной группе субботней акции в Париже, "желтые жилеты" намерены пройти маршем от площади имени Феликса Эбуэ до площади Республики.
Ранее на этой неделе комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович выразила обеспокоенность в связи с применением французской полицией силы при разгоне участников протестов "желтых жилетов".
В понедельник президент Франции Эмманюэль Макрон со своей стороны приветствовал действия стражей порядка во время еженедельных акций протестов "желтых жилетов" в стране, осудив при этом агрессивные действия некоторых демонстрантов и беспорядки.
"Желтые жилеты" проводят акции протеста по субботам, начиная с ноября 2018 года. Цель участников - выразить недовольство политикой правительства, не стремящегося, по их мнению, решать материальные проблемы рядовых граждан.
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