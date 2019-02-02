Тысячи палестинцев вышли на акции протеста на границе с Израилем

Порядка 10 тыс. палестинцев приняли участие в акциях протеста, вылившихся в беспорядки на границе сектора Газа и Израиля, сообщают израильские СМИ.

Демонстранты бросали горящие автомобильные покрышки, булыжники и небольшие самодельные взрывные устройства в солдат Армии обороны Израиля.

По данным издания, израильские военные применили слезоточивый газ, а также в ряде случаев открыли огонь.

Согласно информации департамента здравоохранения сектора Газа, по меньшей мере, 32 протестующих получили огнестрельные ранения в ходе столкновений.