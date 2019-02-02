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Дальнее зарубежье 02.02.2019 11:43

Тысячи палестинцев вышли на акции протеста на границе с Израилем

Порядка 10 тыс. палестинцев приняли участие в акциях протеста, вылившихся в беспорядки на границе сектора Газа и Израиля, сообщают израильские СМИ.

Демонстранты бросали горящие автомобильные покрышки, булыжники и небольшие самодельные взрывные устройства в солдат Армии обороны Израиля.

По данным издания, израильские военные применили слезоточивый газ, а также в ряде случаев открыли огонь.

Согласно информации департамента здравоохранения сектора Газа, по меньшей мере, 32 протестующих получили огнестрельные ранения в ходе столкновений.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ПАЛЕСТИНЦЫ, ГАЗА, ДЕМОНСТРАЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]