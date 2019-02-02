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Дальнее зарубежье 02.02.2019 12:38

Глава европарламентской фракции призвал ЕС к инициативе в связи с выходом США из ДРСМД

Председатель крупнейшей европарламентской фракции - Европейской народной партии - Манфред Вебер призвал к "европейской дипломатической инициативе" в связи с предстоящим выходом США из договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

"Объявленная США приостановка действия Договора РСМД - срочный призыв к пробуждению для Европы", - написал он в пятницу в своем "Твиттере".

По словам европарламентария, последствия отмены этого соглашения могут вернуть мир на десятилетия назад.

"Несоблюдение Россией (ДРСМД - ИФ) является серьезной угрозой безопасности в Европе", - считает М.Вебер.

"Срочно необходима европейская дипломатическая инициатива с Россией, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию и сохранить обязательства в рамках Договора РСМД. Европа должна лучше контролировать свои интересы в области безопасности в регионе и в мире", - подчеркнул глава европарламентской фракции.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЕС, ЕВРОПАРЛАМЕНТ, ДРСМД, ПРИЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]