Глава европарламентской фракции призвал ЕС к инициативе в связи с выходом США из ДРСМД

Председатель крупнейшей европарламентской фракции - Европейской народной партии - Манфред Вебер призвал к "европейской дипломатической инициативе" в связи с предстоящим выходом США из договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

"Объявленная США приостановка действия Договора РСМД - срочный призыв к пробуждению для Европы", - написал он в пятницу в своем "Твиттере".

По словам европарламентария, последствия отмены этого соглашения могут вернуть мир на десятилетия назад.

"Несоблюдение Россией (ДРСМД - ИФ) является серьезной угрозой безопасности в Европе", - считает М.Вебер.

"Срочно необходима европейская дипломатическая инициатива с Россией, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию и сохранить обязательства в рамках Договора РСМД. Европа должна лучше контролировать свои интересы в области безопасности в регионе и в мире", - подчеркнул глава европарламентской фракции.