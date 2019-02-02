ДРСМД может стать шестым соглашением, из которого выходит Трамп

Если Вашингтон через шесть месяцев окончательно выйдет из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), то это станет уже шестым решением президента США Дональда Трампа о прекращении международного соглашения или о выходе из международной организации, сообщает телеканал CNN.

Так, в январе 2017 года Д.Трамп заявил, что подписал меморандум о запуске процесса выхода страны из Транстихоокеанского партнерства (TPP), сообщает агентство АП. В марте 2018 года 11 стран: Австралия, Бруней, Чили, Новая Зеландия, Перу, Сингапур, Вьетнам, Япония, Малайзия, Канада и Мексика - подписали соглашение о TPP. Трамп называл это соглашение нечестным в отношении США.

В июне 2017 года в администрации Д.Трампа объявили о решении выйти из Парижского соглашения по борьбе с климатическими изменениями. Выход из соглашения было одним из предвыборных обещаний Д.Трампа.

В октябре 2017 года США объявили о намерении выйти из ЮНЕСКО. Тогда госдеп США заявил, что это решение "отражает обеспокоенность США в связи с растущими задолженностями (по членским взносам - ИФ) в ЮНЕСКО, необходимостью фундаментальной реформы в организации и продолжающейся антиизраильской политикой в ЮНЕСКО".

В мае 2018 года Д.Трамп объявил о выходе из СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий) и восстановлении в полном объеме односторонних санкций в отношении Ирана, в ноябре 2018 года санкции вновь вступили в силу.

В июне 2018 года США объявили о выходе из Совета ООН по правам человека на фоне критики со стороны организации в адрес Израиля в связи с проявлением агрессии в отношении протестующих на границе сектора Газа палестинцев.

Также телеканал напоминает, что ряд соглашений Д.Трамп не отменил, но пересмотрел. Так, в марте 2018 года США и Южная Корея достигли договоренности по пересмотру соглашения о зоне свободной торговли (KORUS), подписанному впервые в 2007 году. Кроме того, в ноябре 2018 года Д.Трамп, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент Мексики Энрике Пенья Ньето подписали новое торговое соглашение - USMCA. Оно должно прийти на смену соглашению NAFTA, которое Д.Трамп неоднократно называл ужасным и невыгодным для США.

В октябре 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о намерении выйти из ДРСМД в связи с тем, что российская сторона, по его утверждению, нарушает положения договора, производя ракеты 9М729. 4 декабря госсекретарь США Майк Помпео выдвинул ультиматум России с требованием за 60 дней уничтожить или модифицировать ракету 9М729. Ультиматум истекает 2 февраля, и 1 февраля М.Помпео объявил, что США приостанавливают участие в ДРСМД.

М.Помпео отметил, что "если Россия не вернется к полному и поддающемуся проверке соблюдению договора в течение шести месяцев", то США выйдут из договора.

При этом М.Помпео подчеркнул, что Вашингтон готов к переговорам с российской стороной по теме контроля над вооружениями. Однако он пояснил, что соглашения в этой сфере полезны, если их соблюдают обе стороны.