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СНГ 02.02.2019 13:48

Генпрокурор Украины не будет подавать апелляцию на приговор Януковичу

Апелляция на приговор экс-президенту Украины Виктору Януковичу по обвинению в государственной измене подаваться не будет, необходимо сосредоточиться на доказательстве его причастности к другим преступлениям, заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Я принял решение не подавать апелляцию (на приговор В.Януковичу - ИФ)", - сказал Ю.Луценко в эфире телеканала "Прямой" в пятницу вечером.

24 января Оболонский районный суд Киева приговорил В.Януковича к 13 годам лишения свободы за государственную измену и "пособничество в ведении агрессивной войны" против Украины.

"Януковича Виктора Федоровича признать виновным в совершении преступлений по статьям ч.1 ст.111, ч.5 ст.27, ч.2 ст.437 Уголовного кодекса Украины и назначить наказание по ч.1 ст.111 (государственная измена) в виде 13 лет лишения свободы, по ч.5 ст.27 и ч.2 ст.437 (пособничество в ведении агрессивной войны) в виде 12 лет лишения свободы. А на основании ст.70 УК Украины по совокупности преступлений и поглощении более сурового наказания менее суровым назначить наказание в виде 13 лет лишения свободы", - сказал тогда председательствующий судья Владислав Девятко.

В то же время суд признал невиновным В.Януковича по обвинению в пособничестве посягательству на территориальную целостность Украины, что привело к гибели людей или другим тяжким последствиям.

Уголовное производство в отношении В.Януковича рассматривалось по специальной (заочной) процедуре в связи с тем, что обвиняемый находится на территории РФ.

Прокурор Главной военной прокуратуры Максим Крым заявил журналистам после судебного заседания, что сторона обвинения в деле решит, будет ли обжаловать приговор, после того, как ознакомится непосредственно с документом.

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Тэги: УКРАИНА, ЯНУКОВИЧ, ПРИГОВОР, ГЕНПРОКУРОР


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