Совет Европы прекратит существование в случае выхода из него России, считает спикер Госдумы

"С выходом России из Совета Европы не будет такой структуры. Потому что есть Евросоюз, есть Совет Европы. Вот Совет Европы, он однозначно увязан с присутствием России. Если России не будет, не будет и ПАСЕ, не будет и Совета Европы", - сказал В.Володин в пятницу в интервью телеканалу "Россия-24".

В такой ситуации, считает спикер Госдумы, "останутся Евросоюз и Европарламент". "Эти структуры имеют приоритет по полномочиям, они избираются напрямую", - отметил В.Володин.

При этом, "что касается нас, Азербайджана, Турции - тех, кто входит в Совет Европы - вот сейчас отнеслись так к России, относятся не очень корректно и к другим странам".

"Так не пойдёт. Нельзя использовать в международных отношениях партнёров. Партнёрство - это когда на равных, когда взаимовыгодно, когда уважают суверенитет", - сказал председатель Госдумы.

В.Володин находит, что будет "интересно посмотреть, какие аргументы наши коллеги в этот раз нам озвучат".

Однако, добавил спикер Госдумы, "разговаривая с представителями национальных парламентов, с руководителями парламентов европейских стран, мы видим, что они с нами согласны, но во многом являются заложниками позиций, которые реализуют через Парламентскую Ассамблею Великобритания и Соединённые Штаты Америки".

"Им эта организация нужна для продвижения своих интересов. И в этом они, знаете, абсолютно не учитывают того, что есть другие страны. У них есть свои интересы, и они перешагнут через интересы любой другой страны. Мы этого допустить не можем", - заявил политик.

В апреле 2014 года делегация РФ в ПАСЕ была лишена права участвовать в голосовании в связи с присоединением Крыма к России и ситуацией на Украине. В январе 2015 года ПАСЕ продлила санкции, которые, наряду с лишением права голосовать, не позволяют представителям российской делегации состоять в руководящих структурах ассамблеи и участвовать в мониторинговых миссиях.

В знак протеста делегация РФ отказалась от участия в сессиях ассамблеи, которые проходят четыре раза в год, и обусловила возвращение к полноценной работе в ПАСЕ восстановлением всех полномочий, а также внесением поправок в регламент, не позволяющих впредь ущемлять права национальных делегаций. В 2017 году Москва в связи с этой ситуацией приостановила выплату взноса в бюджет Совета Европы.