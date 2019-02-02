Президент Молдавии рассчитывает на продление Россией льгот для молдавских производителей

Президент Молдавии Игорь Додон выразил уверенность, что сможет убедить руководство России продлить льготы для молдавских производителей.

Он заявил об этом в пятницу вечером журналистам в кишиневском аэропорту по возвращении из Москвы.

"Главная цель двухдневного визита состояла в том, чтобы провести анализ наших двусторонних отношений и решить проблему транзита молдавских товаров на российский рынок через территорию Украины. Мы достигли договоренность с президентом Владимиром Путиным о том, что все молдавские товары, которые экспортируются через Украину в Российскую Федерацию, будут допущены на российский рынок. Эти договоренности уже действуют, со вчерашнего дня", - сказал И.Додон.

Он напомнил, что правительство России приняло решение о том, что с 1 января на товары из пяти тарифных позиций (фрукты, овощи, алкогольная продукция, консервная продукция) не взимаются пошлины.

"Это дает молдавским производителям экономию в несколько десятков миллионов евро. В конце марта российские власти проведут оценку ситуации, чтобы не было реэкспорта из Украины под видом молдавской продукции. Это решение действует шесть месяцев, до 1 июля. Я считаю, что смогу убедить руководство РФ продлить эти льготы для молдавских производителей и далее", - сказал молдавский президент.

Он сообщил также, что договорился с президентом РФ о предоставлении для молдавских городов техники для уборки и вывоза мусора.

"Первая партия в составе 12-ти "Камазов" приедет на следующей неделе. Техника будет распределена по всем городам, две машины останутся в Кишиневе. Возможно, распределение осуществим после парламентских выборов, чтобы нас не обвинили в том, что хотим влиять на избирательную кампанию", - подчеркнул И.Додон.