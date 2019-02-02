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Дальнее зарубежье 02.02.2019 15:34

Глава британского МИД поддержал решение США по ДРСМД

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант поддержал Вашингтон в решении приостановить участие в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

"Полностью согласен с решением США. У России есть возможность выбрать другой путь в течение следующих 6 месяцев, но если Россия решит продолжить подрывать систему, основанную на международных нормах, Великобритания и ее союзники ясно дадут понять, что только Россия ответственна за гибель ДРСМД", - написал Дж.Хант в Twitter.

Также в поддержку решения США выступил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Он отметил, что приостановка участия США в договоре является необходимым условием, если России не соблюдает правила, сообщает агентство Bloomberg.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее написал в Twitter, что Россия "понесет единоличную ответственность" в случае, если она за шесть месяцев не вернется к исполнению соглашения.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель еще до решения США по ДРСМД заявила, что Германия продолжит обсуждать с Россией способы сохранения ДРСМД в том случае, если США все же объявят о выходе из соглашения.

Ранее администрация США объявила, что приостанавливает участие в ДРСМД 2 февраля, а через шесть месяцев - выйдет из договора, если Россия не вернутся к его соблюдению.

При этом М.Помпео подчеркнул, что Вашингтон готов к переговорам с российской стороной по теме контроля над вооружениями. Однако он пояснил, что соглашения в этой сфере полезны, если их соблюдают обе стороны. "Иначе это - просто кусок бумаги", - сказал он.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, США, ДРСМД, РЕАКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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