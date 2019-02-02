Глава британского МИД поддержал решение США по ДРСМД

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант поддержал Вашингтон в решении приостановить участие в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

"Полностью согласен с решением США. У России есть возможность выбрать другой путь в течение следующих 6 месяцев, но если Россия решит продолжить подрывать систему, основанную на международных нормах, Великобритания и ее союзники ясно дадут понять, что только Россия ответственна за гибель ДРСМД", - написал Дж.Хант в Twitter.

Также в поддержку решения США выступил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Он отметил, что приостановка участия США в договоре является необходимым условием, если России не соблюдает правила, сообщает агентство Bloomberg.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее написал в Twitter, что Россия "понесет единоличную ответственность" в случае, если она за шесть месяцев не вернется к исполнению соглашения.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель еще до решения США по ДРСМД заявила, что Германия продолжит обсуждать с Россией способы сохранения ДРСМД в том случае, если США все же объявят о выходе из соглашения.

Ранее администрация США объявила, что приостанавливает участие в ДРСМД 2 февраля, а через шесть месяцев - выйдет из договора, если Россия не вернутся к его соблюдению.

При этом М.Помпео подчеркнул, что Вашингтон готов к переговорам с российской стороной по теме контроля над вооружениями. Однако он пояснил, что соглашения в этой сфере полезны, если их соблюдают обе стороны. "Иначе это - просто кусок бумаги", - сказал он.