США в субботу уведомят Россию о приостановке выполнения обязательств по ДРСМД

Соединенные Штаты, как ожидается, в субботу уведомят Россию о приостановке выполнения своих обязательств в рамках Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и о возможном выходе из него через шесть месяцев.

"Мы представим России и другим сторонам договора официальное уведомление о том, что решение США выйти из соглашения вступит в силу через шесть месяцев в соответствии со статьей 15 договора", - сказал госсекретарь США Майк Помпео, объявляя о решении Вашингтона.

Агентство Bloomberg со ссылкой на представителя американской администрации сообщает, что такое уведомление в письменном виде будет передано российской стороне в субботу, 2 февраля.

Говоря о ДРСМД, президент США Дональд Трамп вновь обвинил Россию "в безнаказанном нарушении договора" и в разработке ракетных систем, угрожающих безопасности США и их союзников. Согласно его заявлениям, со 2 февраля США начнут процесс выхода из договора, который будет завершен в течение полугода в случае отсутствия изменений в поведении России за этот период.

Д.Трамп вновь повторил, что США не будут соблюдать договор, если другая сторона его нарушает.

Однако вместе с тем он также выразил надежду на то, что ему удастся заключить с Россией новое соглашение взамен ДРСМД.

"Я надеюсь, что нам удастся собрать всех в большом и прекрасном кабинете и заключить новый договор, который будет гораздо лучше", - заявил он журналистам в пятницу.

Говоря о проблеме ракет средней и меньшей дальности, он подчеркнул, что в настоящее время она касается большего числа стран, нежели раньше. "Конечно, здесь нужно добавить страны", - сказал он.

Кроме того, он заявил о намерении Вашингтона работать с НАТО и остальными союзниками, чтобы не допустить военного превосходства России.

"Мы будем продвигаться вперед и разрабатывать варианты нашего военного ответа, и мы будем работать с НАТО и другими нашими союзниками и партнерами, чтобы не дать России получить какое бы то ни было военное преимущество в результате ее незаконного поведения", - отмечается в заявлении американского президента.

20 октября 2018 года Д.Трамп объявил о намерении выйти из ДРСМД в связи с тем, что российская сторона нарушает положения договора, производя ракеты 9М729.

4 декабря госсекретарь США Майк Помпео, выступая на пресс-конференции в Брюсселе, объявил, что в связи с нарушениями Россией условий ДРСМД США временно приостанавливают свое участие в договоре - на 60 дней.

По истечении срока США могут объявить об окончательном выходе Вашингтона из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Российская сторона со своей стороны не признает нарушений ДРСМД.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в пятницу, что Москва оставляет за собой право ответных действий в случае окончательного решения.

"Как было сказано, если американская сторона, Вашингтон все-таки окончательно сформирует своё мнение и выйдет из договора ДРСМД, соответственно Москва оставляет за собой право на соответствующую реакцию и ответные действия, что и будет сделано", - сказала она в пятницу вечером в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" (ВГТРК).

"Нам говорят: вопросов нет, все уничтожьте. Вот вообще прямо все уничтожить? Я понимаю, что это заветная мечта - и не только наших заокеанских друзей, но и некоторых пацифистов в нашей стране", - добавила она.

Договор о сокращении ракет средней и меньшей дальности был подписан США и СССР в 1987 году, предусматривает отказ от производства, испытаний и развертывания баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (от 1000 до 5500 км) и меньшей (от 500 до 1000 км) дальности.